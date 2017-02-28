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Ателье Mulliner превратило Bentley Bentayga в "самый роскошный внедорожник в мире"

01.03.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Ателье Mulliner, занимающееся переделкой моделей Bentley по индивидуальным заказам, представило комплект доработок для кроссовера Bentayga — по словам самих англичан, речь идет «о самом роскошном внедорожнике в мире».


За основу Bentayga Mulliner взята флагманская версия SUV, оснащенная шестилитровым W12 мощностью 608 л.с. (в гамме кроссовера из Крю есть также более «простая» модификация с V8 под капотом). Из особенностей экстерьера новинки — полированные хромированные нижние решетки воздухозаборников в переднем бампере, 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и доступная в качестве опции двухцветная окраска кузова (с апреля ее предложат для всех Bentayga).


Впрочем, больше всего «досталось» интерьеру кроссовера, для которого в ателье также выбрали двухцветное решение — передние и задние сиденья обиты кожей (разумеется, прошитой вручную) разного цвета. Салон приукрашен вставками из древесины черного грецкого ореха, в массивную заднюю часть центральной консоли встроен охладитель для бутылок с отсеком для льда с подсветкой и бокалами Cumbria Crystal. А еще владелец может выбирать из 15 оттенков подсветки салона, регулируя ее яркость.


За доплату предлагаются набор для пикника, включающий переносной холодильник, набор столовых приборов и фарфоровой посуды Linley, а также механические часы от компании Breitling, механизм которых состоит из 196 деталей и автоматически подзаводится от специального высокоточного заводного механизма. Корпус часов покрыт чистым золотом (желтым, розовым или белым на выбор), а циферблат может быть выполнен из перламутра или из черного эбонитового дерева и украшен восемью бриллиантами.


Премьера Bentayga Mulliner состоится на Женевском автосалоне, вскоре после чего в Bentley начнут прием заказов на сверхроскошную версию SUV, которую выпустят ограниченным тиражом.

 
 
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Тюнинг-ателье Mulliner предложило пакет доработок для роскошного SUV Bentley Bentayga, в который входят покрытые золотом часы и хрустальные бокалы.

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