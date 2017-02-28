Поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. И, конечно, отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в юбилейный тур с шоу «Я» . Постановка Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, обещает быть масштабной. Поздравить с праздником и посмотреть программу зрители смогут 21 октября в «Минск-Арене».



Фото: Илья Башнин, TUT.BY

Напомним, в прошлом году в «Минск-Арене» с аншлагом прошло шоу Филиппа Киркорова «Я». Артист привез в столицу масштабно декорированный спектакль, спел почти три десятка песен и сфотографировался с минчанками. Подробнее — в фотоотчете AFISHA.TUT.BY. В шоу «Я» артист не только пел живьем, но еще и танцевал. Сам Киркоров признался, что ради этого он похудел на 25 кг.

Шоу «Я» — это мечта певца, прошедшая испытание временем. Три года подготовки, тонны техники, сотни костюмов, уникальная сцена-трансформер, благодаря которой представление можно показывать практически на любой площадке.



Фото: Илья Башнин, TUT.BY

— Это шоу покажет людям внутренний мир Филиппа, его мечты и мысли, оно для него очень личное, поэтому так и называется — «Я». Мы посмотрели на всю его жизнь, на все, что он сделал за эти годы, и решили: Филипп выйдет на сцену не в образе. Сегодня он такой, какой он есть: настоящий, сумасшедший, ранимый, трогательный. Таким вы его еще точно не видели, — отмечает режиссер шоу Франко Драгоне.

Шоу «Я» создавала интернациональная команда. Над декорациями работал бельгиец Маркос Виналь, художником по свету стал канадец Лоран Лорти, автор световых партитур для спектаклей Робера Лепажа, концертов Лары Фабиан и мюзикла Notre Dame de Рaris. За хореографию отвечает американец Тони Теста, за плечами которого работа с Майклом Джексоном, Кайли Миноуг, Бритни Спирс и других.

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Премьера шоу «Я» состоялась в марте 2016 года в Государственном Кремлевском дворце, и уже тогда Филипп Киркоров признался: ему показалось, что он дает юбилейный концерт. Поэтому неудивительно, что в тур артист едет именно с этой программой. За прошедший год вышли новые композиции, которые дополнят шоу, куда уже вошли популярные песни практически за 30-летнюю карьеру певца: «Полетели», «Снег», «Немного жаль», «Я за тебя умру», «Просто подари».

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 44 до 300 рублей. Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11. Купить билет