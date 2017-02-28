|
Киркоров приедет в Минск с шоу, ради которого похудел на 25 кг
Поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. И, конечно, отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в
Напомним, в прошлом году в «Минск-Арене» с аншлагом прошло шоу Филиппа Киркорова «Я». Артист привез в столицу масштабно декорированный спектакль, спел почти три десятка песен и сфотографировался с минчанками. Подробнее — в
Шоу «Я» — это мечта певца, прошедшая испытание временем. Три года подготовки, тонны техники, сотни костюмов, уникальная сцена-трансформер, благодаря которой представление можно показывать практически на любой площадке.
— Это шоу покажет людям внутренний мир Филиппа, его мечты и мысли, оно для него очень личное, поэтому так и называется — «Я». Мы посмотрели на всю его жизнь, на все, что он сделал за эти годы, и решили: Филипп выйдет на сцену не в образе. Сегодня он такой, какой он есть: настоящий, сумасшедший, ранимый, трогательный. Таким вы его еще точно не видели, — отмечает режиссер шоу Франко Драгоне.
Шоу «Я» создавала интернациональная команда. Над декорациями работал бельгиец Маркос Виналь, художником по свету стал канадец Лоран Лорти, автор световых партитур для спектаклей Робера Лепажа, концертов Лары Фабиан и мюзикла Notre Dame de Рaris. За хореографию отвечает американец Тони Теста, за плечами которого работа с Майклом Джексоном, Кайли Миноуг, Бритни Спирс и других.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Премьера шоу «Я» состоялась в марте 2016 года в Государственном Кремлевском дворце, и уже тогда Филипп Киркоров признался: ему показалось, что он дает юбилейный концерт. Поэтому неудивительно, что в тур артист едет именно с этой программой. За прошедший год вышли новые композиции, которые дополнят шоу, куда уже вошли популярные песни практически за 30-летнюю карьеру певца: «Полетели», «Снег», «Немного жаль», «Я за тебя умру», «Просто подари».
Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейное шоу Киркорова зрители смогут увидеть 21 октября в "Минск-Арене".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии