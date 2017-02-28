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"Крумкачы" предоставят "тунеядцам" скидки на абонементы
Футбольный клуб «Крумкачы» объявил о готовности предоставить 10-процентные скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету № 3, сообщает официальный
Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен
К своей первой игре в этом году, которая состоится 2 апреля на стадионе ФК «Минск», (улица Маяковского 127, корпус 3), «Крумкачы» уже готовят развлекательную программу для болельщиков.
В 2016 году «Крумкачы» заняли второе место в Минске по посещаемости, совсем немного уступив минскому «Динамо».
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Футбольный клуб "Крумкачы" объявил о готовности предоставить 10-процентные скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное...
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