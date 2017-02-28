Футбольный клуб «Крумкачы» объявил о готовности предоставить 10-процентные скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету № 3, сообщает официальный сайт клуба.



Фото с сайта krumka.by

Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле , начинается от 36 рублей.



Выбрать и забронировать место на стадионе можно по ссылке krumka.by/season-ticket. Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент.

К своей первой игре в этом году, которая состоится 2 апреля на стадионе ФК «Минск», (улица Маяковского 127, корпус 3), «Крумкачы» уже готовят развлекательную программу для болельщиков.

В 2016 году «Крумкачы» заняли второе место в Минске по посещаемости, совсем немного уступив минскому «Динамо».