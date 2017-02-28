В Беларуси с 1 марта проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Об этом говорится в постановлении Совмина от 28 февраля № 167.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 15,6722 рублей за 1 Гкал (сейчас — 15,6098 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0911 рубля, летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,2853 рубля за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит 2,26 руб. с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 6,53 рубля за кубометр.

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,69 рубля.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 0,4513 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — 0,1692 рубля.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,6277 рубля, в летний период — 0,7608 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,7608 рубля.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,26 рубля с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,44 рубля, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,02 рубля.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы в отопительный сезон составит 5,3438 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, летом — 0,7608 рубля. Цена 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмма в пределах норм потребления составит 0,5404 рубля. Баллон, таким образом, будет стоить 11,35 рубля.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1013 рубля за кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0708 рубля за 1 кВт.•ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2027 рубля. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,0834 рубля за 1 кВт.•ч, в остальное время суток — 0,155 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 марта.