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Два гражданина Турции пытались попасть в ЕС по поддельным паспортам

01.03.2017 16:58 — Разное | Ежедневник  
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Два гражданина Турции пытались попасть в ЕС по поддельным паспортам

В железнодорожном пункте пропуска «Брест» при оформлении поезда сообщением «Москва-Варшава» за нарушение границы задержаны двое граждан Турции 1998 и 1993 годов рождения.

Они предъявили пограничникам турецкие паспорта с признаками полной подделки, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

В ходе разбирательства установлено, что иностранцы прилетели в Минск по действительным документам, а уже в Бресте предъявили поддельные.

Молодые люди признались, что собирались нарушить границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.

Действия граждан Турции квалифицированы по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение границы). Санкции данной статьи влекут предупреждение с депортацией либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без нее.

Эксперты уже подтвердили факт подделки документов, и теперь помимо административной, им грозит уголовная ответственность.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В железнодорожном пункте пропуска «Брест» при оформлении поезда сообщением «Москва-Варшава» за нарушение границы задержаны двое граждан Турции 1998 и 1993 годов...

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