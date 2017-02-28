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Белорусы смогут получить целевой кредит на покупку электромобиля
В деле электрификации всей страны, кажется, появится заметный сдвиг. Правительство согласилось с решением Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) выделить 1 млн евро на приобретение белорусами электромобилей и зарядных станций. Соответствующее решение закреплено
Белорусский народный банк получит кредитную линию на сумму до 1 млн евро. Эти средства будут предназначены для выделения целевых кредитов физическим лицам на приобретение электромобилей, «гибридов», зарядных станций и другого оборудования.
Программа развития в Беларуси электротранспорта разработана совместно с НЕФКО. Ее цель — предложить доступные кредиты для покупки электромобилей и оборудования для их зарядки. На сайте Белорусского народного Банка приведены условия предоставления кредита.
Если с приобретением электромобилей все понятно, то с «гибридами» есть одно существенное техническое ограничение. Под гибридным автомобилем, который можно приобрести по целевому кредиту, понимается подзаряжаемый гибрид (Plug-in Hybrid). Питание автомобиля осуществляется как от аккумулятора, так и от двигателя внутреннего сгорания, при этом обязательным условияем является наличие разъема для зарядки автомобиля от внешнего источника. Например, популярный «гибрид» Toyota Prius первого и второго поколения по этому кредиту купить нельзя (с 2012 года для Приуса предлагается пакет оснащения Plug-in — стандартные аккумуляторы заменяются на более емкие, появляется разъем для зарядки извне). А вот Opel Ampera или BMW i3 — можно.
Надо сказать, что многие автопроизводители пошли по пути создания подзаряжаемых «гибридов». Эти автомобили лишены недостатков чисто электрических собратьев, правда, пробег на одной зарядке у них небольшой — порядка 30−50 км. Двигатель внутреннего сгорания может включаться как для движения, так и для зарядки аккумуляторов.
Мы не раз уже говорили, и во время
Сегодня в Беларуси зарядные станции установлены на ряде АЗС, постепенно появляются они и в городском пространстве. Но большинство этих зарядных станций — частные точки. Увы, ситуация с общественными зарядными терминалами пока оставляет желать лучшего. AUTO.TUT.BY уже готовит большой обзор «зарядок» в столице и ее окрестностях.
«БНБ-Банк» планирует установить несколько зарядных станций уже в этом году. Если они будут доступны для всех желающих в любое время, то можно смело говорить, что начало электрификации всей страны положено.
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Белорусский Народный Банк получит средства в размере 1 млн евро для выдачи целевых кредитов на покупку электромобилей, "гибридов" и оборудования для их зарядки
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