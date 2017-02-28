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Дадут ли вам кредит в банке? Пройдите тест и оцените свои шансы
Со стороны кажется, что взять кредит очень просто. Достаточно принести справку о доходах и, если зарплата устраивает банк, кредит, можно считать, в вашем кармане. На самом деле это лишь вершина айсберга, и окончательное решение, давать или не давать кредит, зависит от множества самых неочевидных факторов. Например, образования или семейного положения.
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Представьте, что на все эти вопросы вы отвечаете сотруднику кредитного отдела. От того, как вы ответите, будет зависеть, одолжат ли вам денег.
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