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Дадут ли вам кредит в банке? Пройдите тест и оцените свои шансы

01.03.2017 17:59 — Разное | Tut.by  
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Со стороны кажется, что взять кредит очень просто. Достаточно принести справку о доходах и, если зарплата устраивает банк, кредит, можно считать, в вашем кармане. На самом деле это лишь вершина айсберга, и окончательное решение, давать или не давать кредит, зависит от множества самых неочевидных факторов. Например, образования или семейного положения.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком ВТБ (Беларусь) составили тест, чтобы вы смогли проверить, легко ли в вашем случае будет получить кредит в банке. Представьте, что на все эти вопросы вы отвечаете сотруднику кредитного отдела. От того, как вы ответите, будет зависеть, одолжат ли вам денег.

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Получение результатов по тесту не является обязательством банка по выдаче кредитных средств.

 
 
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Представьте, что на все эти вопросы вы отвечаете сотруднику кредитного отдела. От того, как вы ответите, будет зависеть, одолжат ли вам денег.

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