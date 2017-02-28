Со стороны кажется, что взять кредит очень просто. Достаточно принести справку о доходах и, если зарплата устраивает банк, кредит, можно считать, в вашем кармане. На самом деле это лишь вершина айсберга, и окончательное решение, давать или не давать кредит, зависит от множества самых неочевидных факторов. Например, образования или семейного положения.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком ВТБ (Беларусь) составили тест, чтобы вы смогли проверить, легко ли в вашем случае будет получить кредит в банке. Представьте, что на все эти вопросы вы отвечаете сотруднику кредитного отдела. От того, как вы ответите, будет зависеть, одолжат ли вам денег.

Партнер материала

Получение результатов по тесту не является обязательством банка по выдаче кредитных средств.