



В новом рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Эстония опередила Латвию и Литву, набрав 53,9 балла, заняв 141-е место среди 263 регионов, сообщает LETA/BNS.

Опубликованный во вторник Еврокомиссией (ЕК) индекс конкурентоспособности регионов ЕС свидетельствует о том, что Эстония (при оценке страны как единого региона) в целом набрала 53,9 балла, Латвия набрала 35,1 балла и заняла 191-е место, а Литва 34,2 балла по стобальной шкале, заняв 194-е место, пишет The baltic course .

Средний показатель регионов ЕС – 55 баллов.

Созданный в 2010 году индекс публикуется каждые три года и состоит из 11 существенных показателей, определяющих различные аспекты конкуренции.