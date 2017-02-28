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Эстония опережает Латвию и Литву по конкурентоспособности

01.03.2017 18:25 — Разное | Ежедневник  
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Эстония опережает Латвию и Литву по конкурентоспособности

В новом рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Эстония опередила Латвию и Литву, набрав 53,9 балла, заняв 141-е место среди 263 регионов, сообщает LETA/BNS.

Опубликованный во вторник Еврокомиссией (ЕК) индекс конкурентоспособности регионов ЕС свидетельствует о том, что Эстония (при оценке страны как единого региона) в целом набрала 53,9 балла, Латвия набрала 35,1 балла и заняла 191-е место, а Литва 34,2 балла по стобальной шкале, заняв 194-е место, пишет The baltic course.

Средний показатель регионов ЕС – 55 баллов.

Созданный в 2010 году индекс публикуется каждые три года и состоит из 11 существенных показателей, определяющих различные аспекты конкуренции.

 
 
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В новом рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Эстония опередила Латвию и Литву, набрав 53,9 балла, заняв 141-е место среди 263 регионов, сообщает LETA/BNS.

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