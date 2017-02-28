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Первый визит президента Грузии в Беларусь

01.03.2017 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Грузинский президент прибыл во Дворец Независимости, где его приветствовал белорусский лидер. Во время торжественной церемонии встречи глав двух государств были исполнены государственные гимны двух стран.

Лукашенко и Маргвелашвили провели сначала переговоры в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран. По итогам переговоров состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Завтра Маргвелашвили ожидает насыщенная программа: это не только официальные встречи, но и посещение достопримечательностей.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 1 марта встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во Дворце независимости, который прибыл в Минск с...

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