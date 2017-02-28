Грузинский президент прибыл во Дворец Независимости, где его приветствовал белорусский лидер. Во время торжественной церемонии встречи глав двух государств были исполнены государственные гимны двух стран.

Лукашенко и Маргвелашвили провели сначала переговоры в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран. По итогам переговоров состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Завтра Маргвелашвили ожидает насыщенная программа: это не только официальные встречи, но и посещение достопримечательностей.