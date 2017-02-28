Хоккеисты минского «Динамо» продолжают бороться с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сначала «зубры» проиграли три матча (1:2, 2:7, 1:5), но, оказавшись у края пропасти, смогли одолеть «Локомотив» в четвертом поединке (4:2).

Теперь команды вновь отправляются в Ярославль. Для выхода в следующий раунд минчанам нужно выиграть три встречи подряд, «железнодорожникам» достаточно и одной виктории.

Сегодня «Динамо» не сможет рассчитывать на травмированных Фредрика Петтерссона, Аарона Палушая и дисквалифицированного Александра Матерухина, но главный тренер команды Крэйг Вудкрофт все равно обещает, что команда «будет сражаться, как в адском пекле».





«Локомотив» 0−0 «Динамо-Минск»

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