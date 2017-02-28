﻿ "Как в адском пекле". Минское "Динамо" играет 5-й матч плей-офф КХЛ с "Локомотивом". Онлайн TUT!. 21.by
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"Как в адском пекле". Минское "Динамо" играет 5-й матч плей-офф КХЛ с "Локомотивом". Онлайн TUT!

01.03.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают бороться с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сначала «зубры» проиграли три матча (1:2, 2:7, 1:5), но, оказавшись у края пропасти, смогли одолеть «Локомотив» в четвертом поединке (4:2).

Теперь команды вновь отправляются в Ярославль. Для выхода в следующий раунд минчанам нужно выиграть три встречи подряд, «железнодорожникам» достаточно и одной виктории.

Сегодня «Динамо» не сможет рассчитывать на травмированных Фредрика Петтерссона, Аарона Палушая и дисквалифицированного Александра Матерухина, но главный тренер команды Крэйг Вудкрофт все равно обещает, что команда «будет сражаться, как в адском пекле».


  

«Локомотив»
  0−0  

«Динамо-Минск»

 
 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" продолжают бороться с "Локомотивом" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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