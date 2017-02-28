Федерация футбола определилась с наставником сборной Беларуси. Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности, сообщает официальный сайт АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: tribuna.com

Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни.

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, а также вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в Премьер- лигу за дебютный сезон и дошел с ней до финала Кубка России-2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне 2008.

Сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.

АБФФ провела переговоры с несколькими кандидатами, но их фамилии официально не оглашались. В СМИ мелькали имена около десятка претендентов.

Один из них, россиянин Николай Писарев, возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя в определенный момент был готов к рассмотрению этого вопроса.

Бывший наставник московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук принял украинскую «Сталь».

Украинский специалист Виктор Скрипник, руководивший германским «Вердером», также заявил, что больше не претендует на вакантное место.

В число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com , что не возглавит сборную Беларуси.

А 27 февраля стало известно, что Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана.

В числе претендентов звучала также фамилия бывшего главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина, но 16 февраля стало известно , что он назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ».

После череды отказов возглавить футбольную сборную Беларуси на горизонте замаячила еще одна кандидатура — рулевой жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко.

По карману. В чем плюсы нового кандидата на пост наставника футбольной сборной Беларуси

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.