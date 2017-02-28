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Федерация футбола определилась с тренером сборной Беларуси. Пока временным

01.03.2017 19:29 — Разное | Tut.by  
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Федерация футбола определилась с наставником сборной Беларуси. Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности, сообщает официальный сайт АБФФ.


Игорь Криушенко. Фото: tribuna.com

Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни. 

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, а также вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в Премьер- лигу за дебютный сезон и дошел с ней до финала Кубка России-2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне 2008.  

Сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.

АБФФ провела переговоры с несколькими кандидатами, но их фамилии официально не оглашались. В СМИ мелькали имена около десятка претендентов.

Один из них, россиянин Николай Писарев, возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя в определенный момент был готов к рассмотрению этого вопроса.

Бывший наставник московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук принял украинскую «Сталь».

Украинский специалист Виктор Скрипник, руководивший германским «Вердером», также заявил, что больше не претендует на вакантное место.

В число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

А 27 февраля стало известно, что Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана.

В числе претендентов звучала также фамилия бывшего главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина, но 16 февраля стало известно, что он назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ».

После череды отказов возглавить футбольную сборную Беларуси на горизонте замаячила еще одна кандидатура — рулевой жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко.

По карману. В чем плюсы нового кандидата на пост наставника футбольной сборной Беларуси

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении...

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