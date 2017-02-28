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Форвард "Ньюкасла" случайно забил красивый гол пяткой
В матче 28-го тура чемпион-лиги «Ньюкасла» против «Брайтона» (2:1) 29-летний сенегальский нападащий Мохамед Диаме забил гол, который британская пресса назвала самым курьезным в году.
Форвард подставил пятку под удар партнера и мяч «парашютиком» залетел прямо в «девятку».
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Сенегальский нападающий подставил пятку под удар партнера и... переправил мяч в ворота соперника!
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