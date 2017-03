В матче 28-го тура чемпион-лиги «Ньюкасла» против «Брайтона» (2:1) 29-летний сенегальский нападащий Мохамед Диаме забил гол, который британская пресса назвала самым курьезным в году.

Форвард подставил пятку под удар партнера и мяч «парашютиком» залетел прямо в «девятку».