﻿ Форвард "Ньюкасла" случайно забил красивый гол пяткой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Форвард "Ньюкасла" случайно забил красивый гол пяткой

01.03.2017 19:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В матче 28-го тура чемпион-лиги «Ньюкасла» против «Брайтона» (2:1) 29-летний сенегальский нападащий Мохамед Диаме забил гол, который британская пресса назвала самым курьезным в году.

Форвард подставил пятку под удар партнера и мяч «парашютиком» залетел прямо в «девятку».

Смотрите также
Капитан "Барселоны" показал свои снайперские способности необычным образом
Полный голкипер "Саттон Юнайтед" подкрепился на скамейке запасных прямо во время матча с "Арсеналом"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенегальский нападающий подставил пятку под удар партнера и... переправил мяч в ворота соперника!

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Федерация футбола определилась с тренером сборной Беларуси. Пока временным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика