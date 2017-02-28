



Но несмотря на такое отставание, уровень коррупции в Беларуси, по данным Transparency International, ниже, чем в России и Украине.

Об этом говорится в проекте " Громадского ", пишет Thinktanks.by .

В исследовании сравнивается уровень коррупции в шести странах Восточной Европы: Украине, России, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане.

В инфографике демонстрируется, сколько антикоррупционных ограничений и институтов борьбы с коррупцией существует в странах региона и какие максимальные наказания для виновных.

В Украине таких уже 6, тогда как в Армении — 5, в Беларуси, России и Молдове по 3, в Азербайджане 2 и в Грузии — 1.

Исследователи напоминают, что Россия и Украина занимают 131 место по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International, тогда как Беларусь - 79 позицию.

Также отмечается, что средний размер взятки в Украине составляет 1350 евро при средней зарплате в 144 евро. В России этот показатель составляет 3200 евро при средней зарплате в 493 евро. В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро, а в Азербайджане взятка достигает 50-100 евро при средней зарплате 250 евро.

Уровень средней взятки в Беларуси не указан.