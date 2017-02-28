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Новый наставник сборной Беларуси рассказал об отношении к приставке "и.о" и совмещении постов
Новый наставник сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко сразу после
— Руководить сборной — всегда приятно и почетно. И в то же время отвественно. Понимаю, что добавится огромный кусок работы. Но это вызов, а на вызов всегда хочется ответить достойно.
Пока Игорь Криушенко будет совмещать посты наставника сборной Беларуси и жодинской команды «Торпедо-БелАЗ». Но сейчас он не видит в этом для этого преград.
— Больших проблем не вижу. Важно, чтобы в этой ситуации были хорошие помощники. Один должен быть освобожденным, чтобы мог просматривать больше игр, разговаривать с кандидатами и всю собранную информацию предоставлять мне для анализа.
Второй же ассистент, по мнению Игоря Криушенко, не обязательно должен быть освобожденным от клубной работы. Определиться с помощниками в штабе сборной специалист намерен в ближайшее время.
— Наметки есть. Думаю, два-ти дня — и мы этот вопрос закроем.
Игорь Криушенко также выразил свое отношение к приставке «и.о».
— Насколько я владею ситуацией, и мы обсуждали это с руководством, эта приставка до ближайшего заседания исполкома федерации футбола. Потому что юридически в качестве главного тренера меня может утвердить только исполком АБФФ. Так что после ближайшего исполкома приставка «и.о» убирается.
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Новый наставник поделился своим видением комплектования состава и рассказал об отношении к игрокам, выступающим в национальном чемпионате страны.
— Естественно, за рубеж уезжают наши лучшие представители. Там они играют на более высоком уровне. Но для футболиста немаловажен и фактор постоянной игровой практики. И все-таки ребята, играющие на ведущих ролях в чемпионате Беларуси, ее имеют. Но постараемся быть объективными.
Будет дополнено.
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Новый наставник сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко сразу после назначения в интервью АБФФ ТВ рассказал о совмещении постов в жодинском клубе...
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