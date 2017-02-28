﻿ Большинство безработных не нацелены на переобучение или открытие бизнеса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Большинство безработных не нацелены на переобучение или открытие бизнеса

01.03.2017 21:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Большинство безработных не нацелены на переобучение или открытие бизнеса

Менее 1,5% официальных безработных получили субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма или ремесленной деятельности.

Об этом говорится в исследовании «Социальная защита: как улучшить положение тех, кто потерял работу?», которое было презентовано в Минске командой Sympa/Bipart

В ходе презентации было рассказано, что самым частым видом помощи, оказанной официальным безработным, было содействие в трудоустройстве. Из общего числа обратившихся за помощью было трудоустроено более 50%. Однако для определенных групп обратившихся уровень трудоустройства был ниже.

Следующей по распространенности видом помощи, оказанной обратившимся в службу занятости, стало повышение квалификации, переподготовка и профессиональная подготовка (в основном по рабочим специальностям). Такой вид помощи был оказан 63 тысячам безработных, или, как можно вычислить, 7% всех зарегистрированных за данный период.

Третьим по частоте оказания видом социальной поддержки оказалось выделение субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Данную помощь получили 12 тысяч безработных, или менее полутора процентов, зарегистрированных в качестве таковых.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее 1,5% официальных безработных получили субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма или...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый наставник сборной Беларуси рассказал об отношении к приставке "и.о" и совмещении постов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика