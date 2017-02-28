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Большинство безработных не нацелены на переобучение или открытие бизнеса
01.03.2017 21:46 — Разное | Ежедневник
Менее 1,5% официальных безработных получили субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма или ремесленной деятельности.
Об этом говорится в исследовании «Социальная защита: как улучшить положение тех, кто потерял работу?», которое было презентовано в Минске командой
В ходе презентации было рассказано, что самым частым видом помощи, оказанной официальным безработным, было содействие в трудоустройстве. Из общего числа обратившихся за помощью было трудоустроено более 50%. Однако для определенных групп обратившихся уровень трудоустройства был ниже.
Следующей по распространенности видом помощи, оказанной обратившимся в службу занятости, стало повышение квалификации, переподготовка и профессиональная подготовка (в основном по рабочим специальностям). Такой вид помощи был оказан 63 тысячам безработных, или, как можно вычислить, 7% всех зарегистрированных за данный период.
Третьим по частоте оказания видом социальной поддержки оказалось выделение субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Данную помощь получили 12 тысяч безработных, или менее полутора процентов, зарегистрированных в качестве таковых.
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Менее 1,5% официальных безработных получили субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма или...
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