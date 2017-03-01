Блестящая победа на «королевском» этапе международной многодневной велогонки первой категории «La Tropicale Amissa Bongo» в Габоне принесла гонщику континентальной команды велоклуба «Минск» Станиславу Божкову желтую майку лидера генеральной классификации. В топ-3 третьего этапа также финишировал еще один представитель команды Эдуард Ворганов.



Фото: minskcyclingclub.by

После двух кряду третьих мест Божкова на третий, самый длинный (157 км) и сложный по рельефу, «королевский» этап «Тур Габона» гонщики «Минска» настраивались по-особенному.

Белорусы со старта четко контролировали гонку, подсаживались во все отрывы. После первого подъема от пелотона отъехала группа из 15 человек, в которой минчане были представлены Эдуардом Воргановым и Станиславом Божковым. По два гонщика имели в отрыве и главные конкуренты «Минска» французские команды Direct Energie и Delko Marseille.

Беглецы оторвались от пелотона на две минуты. Однако, после того как на последнем горном финише «закололся» француз Воклер, работа в отрыве разладилась. В итоге, группа догнала основную массу его участников где-то на 70 км дистанции. И сразу же последовала атака двух гонщиков, которые постепенно наращивали свое преимущество, доведя его до 4 минут.

Марсельская дружина, хотя и везла лидера общего зачета, вела себя в этой ситуации достаточно пассивно. В результате, тревогу забил неугомонный Воклер из Direct Energie. Француз инициировал погоню, к которой минчане подключили Евгения Соболя.

Отрыв догнали за 15 км до финиша. Гонщики «Минска» Константин Клименков, Александр Головаш и Евгений Соболь слаженно отработали на своих партнеров перед последним подъемом за 7 км, на котором атаковал Ворганов. За ним потянулись Воклер, алжирец Мансури и эритреец Мусие. А чуть позже в эту компанию переложился и Божков.

Грамотное взаимодействие и четкие тактические действия минчан на последних километрах и особенно на финишной прямой позволили добиться двойного успеха: Станислав Божков выиграл спринт у опытнейшего Воклера, а Эдуард Ворганов финишировал третьим. Вторая позиция у алжирца Мансури, француз был лишь четвертым.

Благодаря эффектной победе на 3-м этапе Божков возглавил генеральную классификацию «Тура Габона» и завтра выйдет на старт в желтой майке лидера. Белорус также возглавил очковый зачет многодневки.

После трех этапов «Минск» лидирует и в командном зачете габонской велогонки.

«Эмоции переполняют, все-таки первая победа в новом сезоне! Однако я не смог бы одержать ее без команды, которая проделала огромную работу и позволила мне добиться этого успеха, — поделился впечатлениями триумфатор этапа Станислав Божков. — Хочу поблагодарить всех ребят, спортивного директора Александра Кучинского, персонал команды, а также всех, кто верит в нас, переживает и поддерживает команду. Это наша общая победа! Хочу посвятить ее своей семье. Очень рад, что после двух подряд третьих мест на предыдущих этапах удалось не только победить, но и взять сразу три майки — лидерство в общем, очковом и командном зачетах. Будем сражаться и стараться удержать завоеванные позиции».

После финиша и церемонии награждения команды должны были вылететь в Фугаму, где 2 марта должен стартовать четвертый этап велогонки «La Tropicale Amissa Bongo» (110 км). Однако из-за неисправности самолета вылет перенесли на утро, и участникам пришлось еще раз проехать по маршруту удачного для минчан этапа. Правда, теперь уже на машинах.