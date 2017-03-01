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Синоптики объявили на пятницу 3 марта оранжевый уровень опасности

01.03.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу 3 марта, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили на пятницу 3 марта оранжевый уровень опасности
© Pixabay.com
Гидромет: март будет теплее и дождливее обычного

"Ночью и утром в пятницу 3 марта по северо-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

Раннее в Гидромете проинформировали, что ненастную погоду в республику принесут атмосферные фронты небольшого циклона, смещающегося с юга Балтики. На большей части Беларуси ожидается кратковременный мокрый снег и дождь. При этом будет по-весеннему тепло – морозов не предвидится. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ненастную погоду в республику принесут атмосферные фронты небольшого циклона, смещающегося с юга Балтики.

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