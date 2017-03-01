Хоккеисты солигорского «Шахтера» после стартового поражения в четвертьфинальной серии чемпионата Беларуси одержали две победы кряду и захватили лидерство в противостоянии с фарм-клубом минского «Динамо».



Фото: hcdinamo.by

Все три матча серии завершились с одинаковым счетом 2:1, причем дважды для выявления сильнейшего потребовался овертайм.

В остальных трех четвертьфинальных сериях счет стал 3:0 в пользу более рейтинговых соперников.

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1 марта. Солигорск. Ледовый дворец. 1050 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Станкевич — Знахаренко, Феоктистов (А) — Землянкин — Воронов; Воробей — Казакевич, Печур (К) — Семочкин (А) — Амброжейчик; Гончаров — Зозон, Васильчук — Спешилов — Касков; Гринь — Дудко — Мохорев; Устиненко, Журня.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев (А) — Докшин — Демков; В. Сушко (А) — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Андрущенко — Камбович — Астанков; Кунцевич — Никулин — Малиновский; Станевич, Левша.

Шайбы: 1:0 — Семочкин (Журня, Амброжейчик, 18.56, в большинстве), 1:1 — Камбович (Видгрен, Андрущенко, 30.09, в большинстве), 1:2 — Андрущенко (Камбович, 78.22, в большинстве).

Броски: 25−50 (7−13, 7−15, 8−10, 3−12).

Штраф: 8−10.

Лучшие игроки матча: Семочкин — Андрущенко, Камбович.

На сей раз все три шайбы в матче были заброшены в бльшинстве. 2 марта команды снова сыграют в Молодечно.

Беларусь U-20 — «Юность-Минск» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

1 марта. Минск. «Чижовка-Арена».

Беларусь U-20: Осипков; Дерябин — Чайка (А), Бовбель — Фарафонтов (К) — Рядченко; Гостев — Мартынюк, Ивановский — Литвинов — Пищук; Назарян — Саврицкий, Асташевич — Шарангович — Бовин; С. Сапего — Габрусь, Мартынов — Филяев — Фирсов.

«Юность-Минск»: Тряничев; Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — Джиг; И. Усенко — Ерохо, Когалев — Развадовский (А) — Ефименко (К); О. Горошко — Э. Шевченко, А. Елисеенко — Ниинимяки — К. Захаров; Абакунчик — Белевич — А. Каракулько; В. Макрицкий, Корсо.

Шайбы: 1:0 — Пищук (Филяев, Мартынов, 14.10, в большинстве), 1:1 — К. Захаров (Претнар, 16.51, в большинстве), 1:2 — Михнов (К.Захаров, Парфеевец, 20.40), 1:3 — А. Каракулько (Ефименко, Белевич, 29.20), 1:4 — Ниинимяки (Джиг, О. Горошко, 35.12), 1:5 — Ногачев (Джиг, А. Елисеенко, 44.49).

Броски: 18−41 (8−8, 6−22, 4−11).

Штраф: 14 (Пищук, Мартынюк, Габрусь, Назарян, Ивановский, Фарафонтов, Дерябин) — 24 (И.Усенко, Э. Шевченко, В. Макрицкий, К. Захаров — 14, Когалев, Джиг).

Лучшие игроки: Пищук — Тряничев, Джиг.

«Металлург-Жлобин» — «Гомель» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1 марта. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург». 792 зрителя.

«Металлург»: Шегало (59.08); Бусилко (А) — Шаповалов, Даниленко — Т. Филин (А) — Кувеко; Шуба — Марщенок, Вергунов — Н. Осипов (К) — Аникин; Н. Гавриленок — Киречко, Дашков — Самохин — Кашкар; Билищук — Пухловский — Н. Михайлов; Кубраков, Пастухов.

«Гомель»: И. Брикун; Мнацян — Сачивко, Зайчик — А. Усенко — Сусло; Еронов — Заламай, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Дурнов — Клементьев, П. Волчек (А) — И. Мядель (К) — Соломонов (А); Хоромандо — Филичкин, Мусиенко — Фадеев — Ревенко.

Шайбы: 1:0 — Шуба (Кашкар, Т. Филин, 05.27, в большинстве), 1:1 — Сусло (Зайчик, 25.54), 1:2 — Сачивко (Тополь, Брахманис, 48.03).

Броски: 13−30 (5−17, 5−8, 3−5).

Штраф: 29 (Даниленко — 25, Н. Михайлов, Киречко) — 4 (Волчек, Брахманис)

Лучшие игроки матча: Шегало — Сачивко, Зайчик.

«Лида» — «Неман-Гродно» — 1:7 (1:2, 0:1, 0:4)

1 марта. Лида. Ледовый дворец 300 зрителей.

«Лида»: Рубан (Мисюкевич 50.25); Хилько — Устинов, Яковлев — Орлюк (К) — М. Вальков; Шикуть — Захаренко, А. Буйницкий — Кирпиченок — Ковалевич; Волес — Петров, Ф. Качан — Савинов — Пстыга; Корсаков — Блох — М. Захаров; Ментюк.

«Неман»: Трус (59.47); Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Метлюк — Марченко, Жидких — Богдановский — Клименко; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Стефанович — Ремезов — Лисичкин; Марковский, К.Брикун.

Шайбы: 0:1 — Лаакконен (Лисичкин, 03.47), 0:2 — Лаакконен (Марченко, Пасют, 04.31), 1:2 — Волес (Кирпиченок, Ковалевич, 18.54, в большинстве), 1:3 — Пасют (Метлюк, Лаакконен, 27.55), 1:4 — Боярчук (С. Малявко, Бадун, 40.18), 1:5 — Боярчук (А. Малявко, С. Малявко, 43.32), 1:6 — Стефанович (Марченко, К. Брикун, 50.25), 1:7 — Кислый (Стефанович, 53.51, в большинстве).

Броски: 34−40 (13−17, 14−15, 6−8).

Штраф: 12−10.

Лучшие игроки: Волес — Метлюк, Трус.

Видео: nemangrodno

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Ход четвертьфинальных серий Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8) — 3:0 (6:1, 10:2, 5:1)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7) — 3:0 (6:0, 6:1, 7:1)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6) — 3:0 (3:0, 2:1 ОТ, 2:1)

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 1:2 (1:2 ОТ, 2:1, 2:1).

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 4 побед одной из команд. Следующие поединки запланированы на 2 марта (на площадке соперника с более низким рейтингом). Если четырех игр не хватит для выявления сильнейшего, остальные матчи намечены на 4, 6 и 8 марта.

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.