



Эксперты предлагают разработать закон, регулирующий государственную политику и деятельность субъектов хозяйствования в сфере госзакупок, чтобы решить ряд наболевших проблем.

В Минске состоялась презентация исследования «Государственные закупки из одного источника в Республике Беларусь: анализ и рекомендации”, подготовленного Белорусским институтом реформы и трансформации публичного администрирования ( BIPART ).

В работе эксперты вкратце описали ситуацию в сфере госзакупок, обозначили проблемы и пути их решения.

Как отметили авторы исследования, в Беларуси доля договоров по процедуре закупки из одного источника составляет более 90% в общем количестве договоров по госзакупкам, а стоимость таких договоров составляет порядка 47% в 2015 году (против 67,64% по данным статистики за 2014 год).

Если учесть приведенные представителями Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) данные по доле госзакупокв ВВП страны (порядка 10 млрд рублей), то на долю договоров по закупкам из одного источника приходится порядка 4,7 млрд рублей, что составляет более 2,35 млрд долларов.

Отсутствие открытости данных по процедуре закупки из одного источника в части ее проведения означает невозможность контроля по эффективному расходованию этих немалых бюджетных средств со стороны заинтересованной общественности и, прежде всего, со стороны бизнес-организаций, права которых могут быть ущемлены в ходе такой процедуры.

Эксперты убеждены, что выявление потенциальных нарушений и коррупции возможно только в условиях открытости и публичности данных, когда участники процедур госзакупоки заинтересованная бизнес-общественность могут проконтролировать (со своей стороны) соблюдение законодательства и обжаловать неправомерные действия отдельных заказчиков, организаторов и других участников госзакупок.

Такие возможности широкого контроля и обжалования нарушений могут появиться лишь в условиях полной открытости данных о проведении и результатах процедур, а также в условиях правового регулирования адекватной ответственности участников закупок.

По мнению исследователей, главными проблемами в практике закупок из одного источника являются множество нормативно-правовых актов и проблема их согласованности между собой, сложность в изложении положений этих документов для их верного и однозначного по смыслу прочтения, отсутствие правового регулирования ответственности заказчика госзакупок и ряд других сложностей.

Как считают эксперты BIPART, решить данные проблемы можно, если ответственным регулятором госзакупок (имеется ввиду МАРТ, - прим. «Ежедневник») будет разработан закон, как единственная государственная политика в отношении госзакупок (включая процедуру закупки из одного источника), как стратегия государства и взаимосвязанность нормативно-правовых актов для оперативного руководства положениями закона всеми участниками госзакупок.

Также необходимо согласовать степень нарушения и ответственности за нарушения в использовании государственных средств, включая создание равной степени ответственности для бюджетных и коммерческих субъектов хозяйствования.

Авторы исследования также убеждены, что необходимо решить вопрос публичности и открытости процедур закупок из одного источника и урегулировать ряд других проблем, мешающих бизнесу правильно, без лишних осложнений вести конкурентоспособный бизнес.