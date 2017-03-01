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Пять белорусских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

02.03.2017 07:35 — Разное | Tut.by  
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Сегодня женским спринтом на 7,5 км в столице Олимпиады-2018 южнокорейском Пхенчхане открывается 7-й этап Кубка мира по биатлону.


Дарья Домрачева. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Беларусь в женской спринтерской гонке будет представлена 5 спортсменками:

№15 Ирина Кривко

№33 Дарья Домрачева

№36 Надежда Скардино

№48 Дарья Юркевич

№86 Надежда Писарева.

Всего в заявке 97 спортсменок.

Белорусскую мужскую команду на этапе Кубка мира в Пхенчхане представят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Роман Елетнов.

Программа 7-го этапа Кубка мира

2 марта

Спринт, женщины. 14.15.

3 марта

Спринт, мужчины. 13.00.

4 марта

Преследование, женщины. 12.45.

Преследование, мужчины. 14.30.

5 марта

Эстафета, женщины. 10.30.

Эстафета, мужчины. 13.45.

 
 
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Сегодня женским спринтом на 7,5 км в столице Олимпиады-2018 южнокорейском Пхенчхане открывается 7-й этап Кубка мира по биатлону.

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