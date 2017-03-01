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Пять белорусских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Сегодня женским спринтом на 7,5 км в столице Олимпиады-2018 южнокорейском Пхенчхане открывается 7-й этап Кубка мира по биатлону.
Беларусь в женской спринтерской гонке будет представлена 5 спортсменками:
№15 Ирина Кривко
№33 Дарья Домрачева
№36 Надежда Скардино
№48 Дарья Юркевич
№86 Надежда Писарева.
Всего в заявке 97 спортсменок.
Белорусскую мужскую команду на этапе Кубка мира в Пхенчхане представят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Роман Елетнов.
Программа 7-го этапа Кубка мира
2 марта
Спринт, женщины. 14.15.
3 марта
Спринт, мужчины. 13.00.
4 марта
Преследование, женщины. 12.45.
Преследование, мужчины. 14.30.
5 марта
Эстафета, женщины. 10.30.
Эстафета, мужчины. 13.45.
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Сегодня женским спринтом на 7,5 км в столице Олимпиады-2018 южнокорейском Пхенчхане открывается 7-й этап Кубка мира по биатлону.
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