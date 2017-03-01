За время действия Декрета № 3 жители Бобруйска подали 678 заявлений об освобождении от уплаты сбора. По состоянию на 27 февраля городская комиссия рассмотрела дела 517 горожан. Из них решениями горисполкома и городским Советом депутатов полностью или частично освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов 243 бобруйчанина.



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— Положительные решения принимались в отношении женщин, родивших ребенка в налоговом периоде, граждан, которые не могли найти работу по медицинским показаниям, — прокомментировала начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Наталья Казакова.

От уплаты сбора полностью или частично комиссия в Бобруйске также освободила молодых людей, уволенных в запас со срочной службы и студентов дневной формы обучения, тех, кому была назначена досрочная пенсия и кто осуществлял уход за близкими людьми.

Городская комиссия по рассмотрению заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов продолжает свою работу. Обратиться с заявлением и подтверждающими документами можно в службу «одно окно» Бобруйского горисполкома.

Служба работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в среду — с 11.00 до 20.00 с перерывом на обед (13.00 — 14.00).

Гражданину необходимо лично с паспортом или через законного представителя представить документы:

— заявление (см. образец п. 18.16 );

— сведения о своих доходах и членов его семьи, совместно с ним проживающих, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

— документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию (трудовая книжка, диплом, выписка из медицинских документов и др.).