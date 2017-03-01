Если вам не хватает сил, постоянно хочется спать, если вы устаете и живете без удовольствия, то причина может быть совсем не в весеннем авитаминозе и не в низком уровне сахара в крови. Может быть, вы пока не нашли свое предназначение. И проживая не свою жизнь, тратите на это огромное количество энергии.

А зачем нужно понимать свое предназначение? Такой вопрос, правда, сформулированный по-разному, возникает почти у каждого в тот или иной период жизни. Ещё трудней, когда человек, кажется, многого достиг, а остановившись на минуту, не может понять: «А зачем, для чего всё это было?».

Если ответ найден, то жизнь наполняется новым смыслом, если нет — замирает на месте и человек бегает по кругу. Что дальше?



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Суетность. Когда мы не видим цели, мы совершаем много лишних движений, а их итог — вечная неудовлетворенность. Например, купили машину, порадовались своей состоятельности… А потом хочется поменять квартиру, купить загородный дом… В какой-то момент вы всё это получаете. Но почему-то чувствуете не счастье, а растерянность — ну вот, у меня это есть, и что?

Отсутствие ответа заставляет нас чувствовать пустоту, апатию и даже депрессию. Мы чувствуем себя так, будто проживаем чужую жизнь, не можем выйти из глубокого кризиса. Мы живём не нашей истинной страстью — делом жизни, а мелкими «страстишками», часто навязанными извне.

Если вам это знакомо, находит отклик, задайте себе простой вопрос: «Кем вы себя считаете?».

В детстве часто об этом спрашивают, и почти всегда этот вопрос звучит будто с претензией, типа: «Ты кем себя считаешь? Звездой? Сними быстро это платье и иди мой посуду!» Или: «Ты себя кем считаешь? Профессор что ли? Убери эту ерунду со стола и иди учи уроки».

Бывало такое? Обычно это достаточно больно, и мы очень уязвимы в такие моменты, потому что эти слова могут касаться детской мечты или каких-то склонностей, заветных мыслей.



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Предлагаю провести эксперимент. Представьте, что вам опять задали этот вопрос, только без негатива, а с настоящим интересом. Кем вы себя считаете? Возьмите чистый лист бумаги и ответьте. Это очень интересно. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Только одно правило: долго не думайте. Просто напишите первое, что придет в голову: «Это я».

Очень может быть, что вы написали что- то вроде: «Красивая успешная женщина, работаю финансовым директором в торговой компании. Жена успешного мужчины, предпринимателя». Или: «Рост 178 см, вес 79 кг, у меня светлые волосы и карие глаза, бывший спортсмен, продаю запчасти, хочу найти себя». Или: «Я сын, отец, муж, брат, мужчина. Хороший друг, работник. Член общества, рабочего коллектива».

Люди часто говорят о себе: «Я здесь работаю, там живу, замужем — не замужем, зарабатываю деньги, не зарабатываю, мама такого-то ребенка, учусь в университете». И думают, что имеют представление друг о друге. Но это не так. Ничего из этого не является вашей сущностью.

Если бы я помогала вам устроить самую лучшую вашу жизнь на планете Земля, то об этом не спрашивала бы. Мне было бы все равно, как вы зарабатываете, если только вы не обожаете свою работу. Меня не интересовали бы ваш опыт, навыки, образование. Когда важно выбрать дело, которым вы бы занимались с радостью и энергией, навыки не так уж и важны. Они даже могут помешать. Забудьте о них на время.

Я хочу, чтобы вы забыли о своей работе (если только вы ее не обожаете), об обязанностях, образовании и даже о семье — обо всем, что составляет вашу реальность. Я знаю, что они вам очень важны и дороги, но все это не вы. Сейчас сосредоточьтесь на себе. Меня интересует, что вы любите. Это может быть ваша работа, хобби, спорт, музыка, походы в кино, то, о чем вы любите читать, какой-то любимый предмет еще из школы, что-то, что очень вас увлекает, когда вы случайно встречаетесь с этим, даже если толком ничего об этом не знаете. Это может быть игра на гитаре, пение, наблюдение за букашками, макияж, торговля на фондовой бирже, рисование, история Мексики — все что угодно. И это — ключ к вашему уникальному взгляду на мир.

Это ваша индивидуальность. Как будто набросок того, что вы можете реализовать в своей жизни. Знаете — как карта сокровищ, как квест. Сами сокровища можно найти, а можно — нет. Где же сокровища? Они повсюду, иногда прямо у вас под носом. Их важно найти и тщательно изучить, пока вы сами не поймете, как же создать жизнь, подходящую именно вам. Жизнь, где вы будете жить на полную катушку, получать удовольствие от каждого дня.



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Так кто же вы на самом деле? Вы раньше это знали! Знали в детстве, совсем ребенком. В самые первые пять драгоценных лет вашей жизни. В периоде, когда вы больше всего узнали об этом мире. Вы тогда были гением. Не смейтесь, я совершенно серьезно.

Когда вам было два или три года, вы были очень заняты. Вы изобретали свой собственный язык и изучали, как устроен мир. У вас был свой взгляд на этот мир, абсолютно уникальный. И у вас была невероятная целеустремленность. Вы прекрасно знали, что вы любите и чего хотите. Вы делали все, чтобы получить это, и никакой неуверенности в себе не было. Если видели конфету на столе, то не думали: «А мне можно? А я заслуживаю? Не подумают ли, что я толстый?». Вы думали: «Конфета». И начинали просить, плакать, лезть на табуретку — делать что угодно, лишь бы достать конфету. Если не получалось, вы скандалили, еще плакали, а затем, возможно, меняли объект своего внимания. И снова пытались добыть следующую замечательную вещь! Обратите внимание: вам не нужна была уверенность в себе. Вы были полностью сосредоточены на цели и ее достижении. У вас были все те редкие и важные качества, которые есть у суперуспешных людей.

Я как раз в том возрасте тянула к себе вазу с конфетами, и она упала мне на голову. Было больно, была большая шишка, и я не получила конфет. И появились осторожность и голос разума.

Потом пришла школа. До школы было 5−6 лет прекрасного опыта: вы узнавали, чувствовали, любили или нет самые разные вещи. Но школа не создана для того, чтобы раскрывать вашу уникальность. Она создана учить. И она неумышленно убедила, что ваши знания и суждения ничего не стоят. Просто игнорируя вашу личность, она отменила весь богатый внутренний мир, с которым вы туда пришли. Там нельзя говорить или мечтать, в школе нужно сидеть смирно, писать черточки и учить таблицу умножения. Говорили ли вы до этого с китами или с собаками, или делали скульптуры из песка, или собирались уехать на Северный полюс, в школе вы быстро поняли, что это все ерунда. И потихоньку забыли.

Все, кого мы считаем гениями, — люди, которые улизнули от того, чтобы усыпить в себе любопытного ребенка. Наоборот, они дали этому ребенку все инструменты и навыки для игры на взрослом уровне. И чтобы понять, зачем же вы пришли в этот мир, вам нужно разбудить в себе эти детские качества.

Ваше детство — это самая первая и очень важная подсказка к тому, какой задумывалась ваша жизнь, какие занятия могут принести вам наибольшую радость и что у вас будет получаться лучше всего. Необычные достижения, великие произведения искусства и великие жизни почти всегда корнями уходят в детство.

Вернитесь в ваши детские воспоминания, особенно в те моменты, когда вы мечтали, играли или просто ничего не делали. И на отдельном листе бумаги напишите ответы на вопросы: что в детстве вас особенно привлекало? Что казалось самым чудесным? Какое из чувств — зрение, осязание, обоняние — помогало ярче всего воспринимать жизнь? Что вы любили делать, о чем мечтали? Про какие фантазии и игры вы никогда никому не рассказывали? Вы чувствуете, что какая-то часть вашей личности любит это до сих пор? На какие таланты и способности указывают эти детские увлечения и мечты? Это — ключ к карте ваших сокровищ. К вашему предназначению.

Об авторе: Ирина Шевченко — автор и ведущая курса «Рождение сверхновой звезды»