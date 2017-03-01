Опера, посвященная Михаилу Огинскому, стала далеко не первым произведением на национальную тематику в творческой коллекции композитора Олега Залетнева. Автор убежден в том, что национальный колорит в классическом искусстве всегда будет востребован определенной частью публики.

"Мной написана и моно-опера, которая уже 16 лет идет на сцене. Есть балет, который шел в Большом театре, ему уже 20 лет, его либретто было написано на основе белорусского фольклора, и он вызывал интерес, потому что это наше", — рассказал композитор.

Собеседники отметили высокий исполнительский уровень в нашей стране, белорусские театры не боятся приглашать именитых режиссеров и дирижеров, но при этом чаще ставят на сцене мировую классику, а не национальные произведения.



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"Если бы итальянский театр в свое время не был заинтересован в Верди, многие сцены мира сегодня не ставили бы "Аиду", "Риголетто", "Травиату". Но открыли-то свои. Здесь весь вопрос в заинтересованности", — привел пример композитор.

Авторы оперы "Михаил Клеофас Огинский. Неизвестный портрет" рассказали о том, что опера появилась на свет благодаря инициативе известного белорусского музыканта, директора Молодеченского музыкального колледжа имени Огинского Григория Сороки.

"Григорий Семенович хотел сделать нечто к 250-летию великого композитора. У него в Молодечно уникальный коллектив — молодежный театр, имеющий звание народного, и у них уже есть опыт постановки классических опер. Кроме того, в Молодечно давно сложились свои музыкальные традиции", — рассказал Сергей Макарей.

По словам Сергея Макарея, при создании оперы была определенная сложность в написании либретто, которое требовало некоей литературной основы. При этом не было ни одного литературного произведения, посвященного Огинскому.

"Из истории известно, что он композитор, автор знаменитого полонеза, который потом назвали "Прощание с родиной". При этом вряд ли когда-нибудь сам Огинский называл себя композитором. Поэтому приходилось придумывать. В либретто есть и персонажи реальные, их больше, но есть и возможные, как и в любом художественном произведении", — рассказал Макарей.

Произведение в двух действиях "Михаил Клеофас Огинский. Неизвестный портрет", посвященное 250-летию великого композитора, было написано на белорусском языке. Оперу впервые представили публике в 2013 году в Молодечно артисты молодежного музыкального народного театра Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского.

Беседу с создателями оперы "Михаил Клеофас Огинский. Неизвестный портрет" — композитором Олегом Залетневым и автором либретто Сергеем Макареем слушайте на радио Sputnik Беларусь.