МИНСК, 2 мар – Sputnik. Камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"В четверг днем на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 9 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Вулкану из-за произошедшего присвоен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии: его высота составляет 4850 метров. Предыдущее извержение Ключевского происходило с января по март 2015 года. В 2016-м году извержение началось 3 апреля. В ноябре прошлого года специалисты заявляли о спаде активности сопки и возможном завершении извержения, однако впоследствии пепловые выбросы возобновились.