﻿ Вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла

02.03.2017 08:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Ключевская сопка выбросил 9-километровый столб пепла
© RUPTLY.
Извержение Этны: "проснулся" самый высокий вулкан в Европе

"В четверг днем на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 9 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Вулкану из-за произошедшего присвоен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии: его высота составляет 4850 метров. Предыдущее извержение Ключевского происходило с января по март 2015 года. В 2016-м году извержение началось 3 апреля. В ноябре прошлого года специалисты заявляли о спаде активности сопки и возможном завершении извержения, однако впоследствии пепловые выбросы возобновились.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вулкану из-за произошедшего присвоен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От уплаты налога на тунеядство освободили 47% обратившихся в горисполком бобруйчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика