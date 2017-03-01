МИНСК, 2 мар – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 2 марта, однако местами пройдут кратковременные дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Синоптики объявили на пятницу 3 марта оранжевый уровень опасности

Ранее синоптики пообещали, что первая декада месяца будет теплее обычного: средняя дневная температура превысит климатическую норму на 7-8°С.

"Ожидается облачно с прояснениями, в восточных и западных районах республики пройдет кратковременный дождь, утром в низких местах – слабый туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет юго-западного направления, умеренный, по Брестской и Гродненской областям – порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит +4..+10°C.

В Минске, по информации синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до отметок +6..+8°C, существенных осадков не будет.