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Гидромет о погоде на 2 марта: местами дождь и ветер, но будет тепло

02.03.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 2 марта, однако местами пройдут кратковременные дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде на 2 марта: местами дождь и ветер, но будет тепло
© Sputnik / Виктор Толочко
Синоптики объявили на пятницу 3 марта оранжевый уровень опасности

Ранее синоптики пообещали, что первая декада месяца будет теплее обычного: средняя дневная температура превысит климатическую норму на 7-8°С.

"Ожидается облачно с прояснениями, в восточных и западных районах республики пройдет кратковременный дождь, утром в низких местах – слабый туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет юго-западного направления, умеренный, по Брестской и Гродненской областям – порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит +4..+10°C.

В Минске, по информации синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до отметок +6..+8°C, существенных осадков не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до отметок +6..+8°C, существенных осадков не будет.

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