«Мех дня» — проект, в котором мы рассказываем о тех, кого мы любим, и о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. Четвероногие друзья спасают нас от холода, грусти, одиночества, всегда готовы ободряюще ткнуться мокрым носом в щёку или заставить расхохотаться над своей очередной проделкой. За это мы дарим им годы любви и минуту славы на нашем ресурсе:

рассказы о ваших питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by.

В этом выпуске — новые добрые истории о тех, кто уже счастлив дома, и один мартовский кот, который этот самый дом пока никак не находит…

«Маленькая глупая кошка знает, что такое любовь

Любовь — это лежать на неудобных скользких коленях неудобного скользкого, постоянно шевелящегося любимого существа, сползать с них каждые несколько минут, но не выпускать отросшие после стрижки когти, не цепляться, а шмякаться на пол, вздыхать, запрыгивать обратно на скользкие неудобные колени, сворачиваться клубком и снова сползать на пол, но не выпускать когти, не цепляться, падать, вздыхать и возвращаться — и так до бесконечности.

Глупый большой неудобный и скользкий человек тоже знает, что такое любовь. Любовь — это сидеть в неудобной позе, задрав колени, едва касаясь пола кончиками пальцев ног, стараться поменьше шевелиться, чтобы маленькая глупая кошка падала и вздыхала как можно реже, и в этом удивительном мире, сотканном из глупости и любви, было чуть больше тишины и покоя". (Макс Фрай)

Маленький Фунтик тоже знает, что такое любовь, и готов её отдавать. К сожалению, пока — некому. Этот красивый, молодой, здоровый кот совершенно никому не нужен. Наверное, каждый думает: «Такой классный — точно кто-то заберёт!» — и никто не звонит и не пишет… Быть может, Фунтик ждёт как раз вашего звонка?

Если да, звоните: 8 044 598 86 68 — Полина

Фунтик:





Свой дом и своего человека ищет замурчательный чёрно-белый мальчик с сердечком на носике и щёчках:) Фунтику (известному также как «Бегемот» и «Чёрная шаурма») 8 месяцев, он обработан от паразитов и осмотрен ветеринаром, на этой неделе будет кастрирован. Находится на временной передержке. Больше всего на свете наш мальчик любит лежать на руках и коленях, а ещё прятать мордочку в человеческий локоть и мурчать, как трактор, найдя это убежище:)





Наш мальчик приучен к лотку, не кричит по ночам и не портит хозяйские вещи. Но это не главное.

Главное — то, что он хочет вам рассказать:





— Я родился, когда было тепло: светила огромная жёлтая штука, которая называется «солнышко». Правда, я видел его редко: сначала мама прятала нас с братиком и сестричкой в подвале, потому что боялась людей — я тогда ещё не знал, кто это, и очень хотел познакомиться с ними. Всё время выглядывал — было страшно, но так интересно!





А потом у меня заболели глазки. Очень-очень сильно. Мне даже не хотелось кушать, хотя я это очень люблю — всё ем, если честно… Но братику и сестричке было ещё хуже. Они всё время плакали, не открывали глаза, потом перестали вставать на лапки. Я грел их, умывал, звал поиграть, даже приносил кусочки вкусной штуки, которая называется колбаса.





Но как-то утром они не отозвались и были совсем холодными — просто лежали, и всё. Мне стало грустно и страшно. Мама бегала по подвалу и кричала… И я понял, что мы с ней остались вдвоём. И я за главного.

Я стал выбираться из подвала и знакомиться с людьми… Они оказались совсем-совсем не страшными! Только иногда кричали и махали руками.

А так — назвали меня смешным именем «Фунтик», иногда приносили вкусную еду в баночках, а ещё оказалось, что они умеют гладить между ушей — и тогда становится тепло и совсем не страшно. Они говорили «эх, Фунтик, как тебя жалко» — и уходили. Я знал, что они идут домой. Но что такое «дом»? Я спрашивал у мамы — она тоже не знала. Она сказала: «Наверное, это очень хорошее место, малыш…».





А потом стало холодно, очень-очень холодно. Еды было мало, я больше не мог бегать и прыгать, всё время хотелось спать. Как-то раз мы с мамой ушли искать еду, а когда вернулись — вход в наш подвал был завален досками. Мы обошли его, обнюхали, пытались отодвинуть доски лапами… Но у нас ничего не получилось.

Мама сказала: «Фунтик, я пойду искать для нас место, где можно чуть-чуть согреться». И пропала.

Мне никогда не было так страшно, я решил, что если мама не придёт, просто лягу в снег и останусь там — больше не мог никуда идти.





И вдруг стало ещё страшнее: кто-то подхватил меня, сказал «Фунтик, поехали домой» — и понёс куда-то. Как я кричал! Как звал маму! Даже отбивался — правда, мягкими лапами. Не помню откуда, но я знал, что когти выпускать нельзя.

А потом столько всего было, кошачий бог! Меня возили в разные места, смотрели в глаза и в уши, тыкали в меня какой-то трубкой. Я думал, что люди меня убьют — мама рассказывала, что так бывает.









Но они привезли меня в тёплое место, где пахнет едой. Меня никто не бьёт, только гладят и жалеют. Мне все ещё очень страшно, я часто вспоминаю маму и плачу… Но я выучил ещё одно хорошее слово: «Друг». И если вдруг у меня будет «друг» и «дом»… Не будет ни одного кота счастливей меня. Даже мохнатый кот Барсик, главный в нашем дворе, обзавидуется.

Мы с Фунтиком ждём звонка: 8 044 598 86 68 — Полина

Котопес — Бакс

Коллеги знали давно, что я хочу кота и не решаюсь сделать первый шаг. Предупредили, что если я не выберу сам, они выберут его за меня. Так и случилось. Я получил фотографию кота, адрес и отправился за ним в приют.





Среди множества пушистых комочков сначала появилось чувство растерянности. Только через несколько минут я взглядом нашел кота, выбранного по фотографии в Сети.

Но мое внимание привлек другой малыш… Черный весельчак размером с ладошку стал активно прыгать, бегать и заигрывать с питомцем, которого я уже намеревался забрать. На что «мой» кот, не церемонясь, ответил ему лапой по морде. От силы удара и, возможно, из-за крошечного размера котенок отлетел в сторону.

После старательно проделанных артистичных пируэтов малыш не испугался и прыгнул прямо ко мне в руки, включив громкое урчание еще в полете. Так я и забрал настойчивого и отважного приятеля в свой дом. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что мой кот выбрал меня сам.





В то время люди стояли в очередях обменных касс и искали любую возможность купить иностранную валюту. Я решил, что доллар всегда будет у меня в наличии и назвал храброго котенка Бакс.

Совсем еще крошечный котенок оказался на редкость умен. Все, чему я его учил, кот ловил на лету. Кто бы мог подумать, что из такой крохи через несколько лет вымахает большой кот. Сейчас Бакс гуляет со мной в лесу, и даже приносит палочку.





Существует ложное мнение относительно любви кошек к одиночеству. Бакс без памяти влюблен в своих хозяев, а еще приветлив и ласков с незнакомцами. Черныш превратился в «хвостик», который сопровождает нас везде и всюду. Утром он старается дождаться звонка будильника, чтобы начать день с обниманий и урчаний. Бакс терпеливо дожидается, пока все примут ванну, чтобы насладиться остатками теплоты и влажности на чистом дне.





Бакс прямо-таки желает внимания и за ласку всегда платит сполна. Любит помурлыкать, забравшись на колени, голову, руки, ноги и любую зону, закрытую одеждой или любой тканью. Голый торс — это табу. Возможно, Бакс боится поцарапать. Кстати, чего никогда не делает мой кот — он не царапается и точит когти исключительно на когтеточке. Активно играет в дневное время суток, а вот ночью Баксик спит рядом.

Если вам когда-нибудь повезет познакомиться с нашим котом, вы обязательно захотите завести такого зверя и себе. Кроме того, к Баксу можно привезти любого кота на перевоспитание, и это действительно работает. Коты копируют поведение друг друга и набираются положительных качеств от старших собратьев.

Бакса называют котопсом из-за его размеров и огромного дружелюбия, которым он одаривает всех без исключения. В его инстаграме уже шесть тысяч подписчиков, и это только начало!

Кот по имени Котик

Почти 9 лет назад мы с моим тогда ещё будущим мужем сняли свою первую квартиру. Очень хотелось иметь дома какую-нибудь животинку, но останавливала ответственность за ободранные стены и испорченные углы в чужом доме. Пока мы несколько месяцев взвешивали все за и против, к нам пришёл незваный гость и всё решил за нас.





Утром я услышала, как муж уходит на работу, открывает дверь, но… не закрывает её! В следующий момент я открыла глаза и увидела перед собой рыжего котёнка — худого, ушастого и лохматого.

Он самозабвенно катался по ковру, как будто живёт тут уже давным-давно и вернулся к себе домой.

В самое ближайшее время Котик (так его теперь зовут) был вымыт, вычищен и избавлен от всякого рода паразитов. Мы решили его отдать в добрые руки и, конечно, не смогли с ним расстаться.





Котику уже почти 9 лет, мы не знаем, когда он родился, но когда делали ему паспорт, ветеринар предложил красивую дату — 9 мая. Как и все его собратья, Котик любит поспать, поесть, поговорить. Немного подразнить собаку — как без этого. Кроме того, он просто красавчик — рыжий, пушистый, с янтарными глазами. Ему очень повезло найти нас, а нам — его!

#моякармен

Кристина:

— Когда мама завела Instargram, первый хештег был таким — #моякармен. Кармен (по паспорту, а дома — Кармуся) все перевернула в мире нашей семьи. Теперь всё в квартире родителей крутится и вертится вокруг вестхайленда испанских кровей. Мы с сестрой переехали, и наша комната по наследству перешла Кармусику.





Мама Нина:

— Я смотрела в окно, и мне было страшно: через час дети привезут щенка, и наша жизнь изменится. Вопросов было больше, чем понимания, что с ним делать. Мысленно я несколько раз отказалась от идеи брать на себя такую ответственность, но Кармен было полтора месяца, и она ждала своих новых хозяев.









Конечно, наша жизнь изменилась! Скоро год, как у нас появился третий ребенок. Так и есть: собака требует колоссального внимания и заботы. Не понимаю, зачем люди заводят собак, если им до них нет дела. Выводят бедняжку на десять минут за порог подъезда, держат на поводке. Стоят, молчат. Мы гуляем по часу-полтора два раза в день, иногда и три. Бегаем по лесу, охотимся за белками. Кармусик знает команду «искать белок». Сразу превращается в охотника, а мы с мужем через кусты бежим за ней. Белок Кармуся находит сразу и очень злится, почему же они не спускаются с дерева! Еще Кармен любит играть в футбол. Стоит на воротах, а мы бросаем ей шишки. Это надо видеть!





Кармен дружелюбная, открытая душа. Она все понимает и чувствует. Раньше я думала, что так говорят все хозяева собак/кошек, потому что так принято. Но это правда. Когда Кармен заболела, мы много времени проводили в ветеринарной клинике. Я сидела напротив нее, придерживала капельницу и лапку, чтобы случайно не выскочила игла. Кармен лежала на жестяном столе, такая маленькая и грустная. Но как только она замечала, что я начинаю плакать, поднималась и начинала лизать щеки. С Кармен я стала добрее и терпимее.





Кристина:

— Будет здорово, если вы лайкнете это фото у мамы в Instargam. Она будет счастлива! Поверьте, мама считает лайки, которые набирает Кармусик, и у всех знакомых спрашивает: «Правда, она красавица?».

Любимый Гаврюша

Наш Гаврюша с нами уже больше 14 лет. И нам хотелось бы рассказать его историю.





Хотя в нашем доме всегда были животные, мы и не думали заводить собаку. Все решил случай. Однажды зимним морозным вечером в наш подъезд подбросили двоих щенков, которых нашли наши соседи. Но никто не мог взять их себе, а оставить малышей замерзать в подъезде мы не могли. Маленькой сестренке дом нашли уже на следующий день. Были желающие забрать и Гаврюшу, но он настолько прижился в нашей семье, что мы не смогли с ним расстаться.

Кстати, кличку щенок выбрал себе сам. Мы решили зачитать ему список имен из словаря, и, услышав имя Гавриил, он сразу оживился и начал лаять. Так песик и остался Гавриилом (Гаврюшей, Гавриком, Гаврилой), превратившись со временем из симпатичного пушистого щенка в настоящего красавца и всеобщего любимца.

Сейчас наш старичок больше любит проводить время дома, лежа на диване или наблюдая за прохожими в окно.









Но когда он был моложе, то много времени проводил на улице, играя с другими собаками, или на даче, гуляя в лесу. С ним было не страшно заблудиться: стоило сбиться с дороги, и Гаврюша прибегал на свист и собирал всех потерявшихся членов семьи вместе. Еще любил охотиться за мышами, а также ходить в гости к соседям по улице, сбегая через тайный лаз под забором, но всегда возвращаясь в дом, где его любят!

Нам прислали письмо с ещё одной собакой, похожей на Гаврюшу. К сожалению, её уже нет в живых. Автор письма очень просила поделиться этой историей, и мы делаем это, так как многие не знают о том, что такое так называемые «приюты» для животных в нашей стране:





Этой собаки уже нет в живых. Ее усыпили. Она была домашней, у нее был хозяин. Но хозяин попал в беду, его забрали в больницу, а собаку отвезли в пункт временного содержания. Они есть в большинстве крупных городов нашей страны. Собака, ухоженная, упитанная, с ошейником и даже поводком отсидела положенных 5 дней в клетке, а на 6-й ее усыпили — такие правила. А через 15 минут после ее смерти за ней пришел хозяин…

Нет, это не моя собака, и живу я за 100 км от города, где это произошло. Случилось это в Бобруйске, в местном пункте содержания (БУКСАП), там убивают животных почти каждый день, волонтеры просто не успевают спасать. Такие пункты усыпления есть во многих городах в Пинске, Гродно, Минске.

Вот оно — истинное лицо нашего общества. Люди, сдавшие собаку, не сообщили об этом хозяину, хозяин, придя из больницы, не бросился ее искать в тот же день, ветеринар не отложил усыпление — у него же правила. Местные волонтеры просили ветеринара не усыплять, говорили, что у нее есть хозяин. Но ветеринар, которому они дозвонились, был не на смене и отказался звонить коллеге. Волонтеры сами разыскали хозяина и спешили вместе с ним за собакой на такси. Но не успели. Правила. В нашей стране с тихого согласия для всех нас действуют такие правила, по которым можно убивать животных.

Но ведь даже не в правилах дело — для счастливого исхода нужно было сделать так мало — подождать, позвонить, спросить, поискать… Мы стали черствыми и бездушными, а потом с удивлением читаем новости про то, как молодые люди убивают людей. Мы их породили — этих нелюдей. Мы разучились сопереживать и помогать.

Мы с легкостью выбрасываем животных. Посмотрите, сколько их на улице, все же они были когда-то домашними. Нам безразлично, что их убивают пачками, как бы ни старались волонтеры, им просто не успеть их всех спасти.

Мы не в состоянии даже пойти искать свою собаку, если она вдруг пропала, или повесить на ее ошейник бирку с телефоном.

В пункт временного содержания (усыпления) может попасть любое животное: бродячие, домашнее, породистое или нет. Это неважно, по правилам у них у всех есть только 5 дней. Может, люди этого просто не знают, может, кто-то прочитает вашу статью и пойдет искать своего питомца туда и успеет. Или решится взять себе друга оттуда, ну или хотя бы купит своему питомцу жетон с номером телефона.

Каждый из нас может помочь: пожалуйста, проявите неравнодушие и не проходите мимо беды беззащитного существа!