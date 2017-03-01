Оперетту австрийского композитора Иоганна Штрауса покажут в Минске. Спектакль « Летучая мышь » пройдет 4 марта на сцене КЗ Минск.





«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумной лжи и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои — два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой — в служанку Адель, посмеиваясь над ее желанием стать актрисой его театра.

За основу сюжета оперетты была взята пьеса «Ревельон» («Бал в сочельник, или Часы с боем»), авторами которых стали драматурги Мельяк и Галеви, написавшие также сценарий «Кармен», оперы Жоржа Бизе. Штраусу понравился сценарий, поэтому писал он оперетту с большим воодушевлением. И хотя работал автор преимущественно ночами, закончил он ее в рекордный срок — 6 недель или за 42 ночи.





В спектакле главные роли исполняют солисты Московской оперетты. Роль Розалинды исполняет Василиса Николаева. Генрих — Леонид Бахталин, родом из Витебска. Адель — Ольга Ратникова. Альфред — Николай Семенов.

Спектакль состоится 4 марта в Минске. Также «Летучую мышь» покажут 5 марта в Витебске.

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