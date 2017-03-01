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Ночью на МКАД Audi врезалась в столб: один человек погиб, пять - пострадали

02.03.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще пять получили травмы в ДТП, которое произошло ночью на 22-м километре МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.


Фото: ГАИ Октябрьского района

Авария произошла 2 марта, около 02.45. По предварительной информации, автомобиль Audi ехал по внешнему кольцу МКАД в направлении улицы Кижеватова в первой полосе. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб.

Кроме водителя, в автомобиле ехали 5 человек — две девушки и четверо парней. В результате ДТП 20-летний молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Остальные с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП пока не установлено.

 
 
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Авария произошла ночью на 22-м километре внешнего кольца МКАД.

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