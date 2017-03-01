



Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.

"Мы достигли письменного соглашения [...], что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа", - заявил объявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, передает ВВС.

"Разведкомитет много лет расследовал действия российских властей и предупреждал о враждебных действиях путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях", - приводятся на сайте комитета слова его председателя, республиканца Девина Нуньеса.

Нуньес, который входил в переходный штаб Трампа, заявил, что комитет будет вести расследования во всех вышеперечисленных областях, в том числе рассмотрит и вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы:

Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников?

Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США?

Как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем?

Какие утечки секретной информации могли произойти?

Российское влияние

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.