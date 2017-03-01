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Конгресс начнет расследование сговора штаба Трампа с Москвой
02.03.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.
"Мы достигли письменного соглашения [...], что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа", - заявил объявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, передает ВВС.
"Разведкомитет много лет расследовал действия российских властей и предупреждал о враждебных действиях путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях", - приводятся на сайте комитета слова его председателя, республиканца Девина Нуньеса.
Нуньес, который входил в переходный штаб Трампа, заявил, что комитет будет вести расследования во всех вышеперечисленных областях, в том числе рассмотрит и вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы:
Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников?
Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США?
Как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем?
Какие утечки секретной информации могли произойти?
Российское влияние
Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.
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Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.
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