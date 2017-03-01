Минчанин Константин снял видео о ямочном ремонте на дороге в Минской области — Червень-Гребенец: рабочие присыпали ямки «массой напоминающей песок с водой». Автомобилист задается вопросом, каким образом такой способ ремонта оправдан?

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— Довелось наблюдать процесс ремонта дороги в Беларуси. Зрелище оказалось очень увлекательным. Посмотрите куда идут деньги налогоплательщиков, — написал Константин под видеороликом.

Сам читатель рассказал AUTO.TUT.BY, что в конце февраля ехал по дороге местного значения Червень-Гребенец и заметил, что ямки на асфальте засыпаны «какой-то коричневой смесью, напоминающей песок с водой». Неподалеку работали дорожники, которые как раз ремонтировали таким способом дорогу. В ответ на претензии Константина, дорожники заверили, что смесь не что иное, как «гранулят, он застынет».

Автомобилист засомневался, что именно такой способ ремонта дорог оправдан. Отъехав на приличное расстояние, он проверил, как выглядит застывший гранулят. Оказалось, не застывает — это все та же смесь с водой.

«15-го марта у нас откроют асфальтобетонный завод, вот тогда…»

Специалисты ДРСУ 121 города Червеня пояснили, что такой способ ремонта дорог — лишь временная мера.

— У нас по дорогам часто ездят лесовозы — и это проблема. Груженые машины в 50 тонн едут по дорогам, которые не рассчитаны на такую нагрузку. У нас много дорог в таком состоянии в районе, — ответили в организации. — Рабочие заделывали ямы гранулятом (перемолотый асфальт — прим. AUTO.TUT.BY). Иногда приходит некачественная партия гранулята, с примесями. Но с 15 марта у нас планируется открытие асфальтобетонного завода. Тогда мы начнем ликвидировать ямочность по всему району — асфальтом.

Зачем заведомо некачественной смесью временно заделывать ямы на дорогах, если можно пойти более разумным путем, в организации так и не смогли пояснить.

— Заделка ям таким способом — временная мера, никто не собирается ее там оставлять. Через неделю мы придет новая смесь и мы сделаем все, как надо, — ответили в организации.

Напомним, с момента введения «государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» налог платят автомобилисты перед прохождением техосмотра. Ставки зависят от того, физическому или юридическому лицу принадлежит транспортное средство, а также от разрешенной максимальной массы автомобиля и его принадлежности.

То есть кроме как на реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство дорог, эти деньги не могут использоваться. В 2014 году доход от этого налога изначально делился в пропорции 50/50 между республиканским и областными бюджетами, но с 2015 года он целиком шел в бюджет страны. А с 2016 года решили деньги направлять не только на строительство и капитальный ремонт дорог, но и на текущий ремонт.

Дорога, где дыры латали гранулятом местного значения — так называемая «H-ка», на нее тоже выделяются деньги, но в последнюю очередь. Вполне может получиться так, что временная мера станет постоянной.

Дорогие читатели! Присылайте фото своих дорог, требующих ремонта или отремонтированных довольно необычными способами (плиткой, кирпичами) на почту auto@tutby.com c пометкой «Дороги и налоги». В письме указывайте, пожалуйста, где и когда сделано фото и, по возможности, свой телефон. Самые яркие кадры мы опубликуем.