Белорусская национальная сборная по футболу, наконец, обрела главного тренера, который вскоре официально займет пустующую три месяца вакансию.

Соответствующая договоренность была достигнута 1 марта в ходе встречи между председателем Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Должность главного тренера национальной сборной страны последний будет занимать в качестве исполняющего обязанности, сообщили в АБФФ .

Документально отношения планируется оформить в ближайшие дни. Напомним, что должность главного тренера остается вакантной с декабря 2016 года, когда ее покинул Александр Хацкевич.

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с ФК БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, в 2008 году привел минское «Динамо» к серебряным медалям чемпионата Беларуси, а в 2010-м вывел российский клуб «Сибирь» в Премьер-лигу за дебютный сезон и дошел с ней до финала Кубка России.