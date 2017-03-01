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У белорусской сборной по футболу, наконец, появился тренер
Белорусская национальная сборная по футболу, наконец, обрела главного тренера, который вскоре официально займет пустующую три месяца вакансию.
Соответствующая договоренность была достигнута 1 марта в ходе встречи между председателем Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Должность главного тренера национальной сборной страны последний будет занимать в качестве исполняющего обязанности,
Документально отношения планируется оформить в ближайшие дни. Напомним, что должность главного тренера остается вакантной с декабря 2016 года, когда ее покинул Александр Хацкевич.
Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с ФК БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году, в 2008 году привел минское «Динамо» к серебряным медалям чемпионата Беларуси, а в 2010-м вывел российский клуб «Сибирь» в Премьер-лигу за дебютный сезон и дошел с ней до финала Кубка России.
Напомним, что 27 февраля в Доме футбола в Минске состоялось второе в 2017 году заседание Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором
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Белорусская национальная сборная по футболу, наконец, обрела главного тренера, который вскоре официально займет пустующую три месяца вакансию.
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