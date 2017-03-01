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гомельчанин заснял яркую Венеру над Сожем

02.03.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Житель Гомеля Михаил Гут сделал снимок, на который попало сразу несколько небесных тел: Луна, Венера и Марс. Фотографию он прислал в редакцию TUT.BY.


Фото: Михаил Гут

Кадр был сделан вечером 1 марта 2017 года. «Молодая Луна, яркая Венера и едва видимый Марс над заливом Сожа возле Гомеля», — написал автор фото. Венера на снимке выглядит очень яркой.


Фото: Михаил Гут

По данным сайта timeanddate.com, сейчас Луну, Венеру и Марс можно наблюдать из Беларуси почти целый день. Сегодня Луна взошла в 09:45 и останется на небе до 23.46, Венера и Марс будут видны с утра до 22.14 и 22.55.

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня Венера и Марс будут видны почти целый день.

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