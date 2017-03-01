Стали известны пары 2-го раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции. Вслед за московским ЦСКА и питерским СКА путевки в следующую стадию 1 марта завоевали ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», которым хватило для этого пяти поединков.



Фото: khl.ru

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) (С.Крунвалль, 17.09, Коледов, 35.14, Козун, 50.38, Тальбо, 59.24 — Клинкхаммер, 11.47).

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) (Рылов, 16.00, Артем Федоров, 37.42, А. Терещенко, 59.28 — Ураков, 52.12).

Сражение московских динамовцев и нижегородских торпедовцев вышло самым напряженным на Западе. Четыре матча серии завершились лишь в овертаймах, да и в заключительной встрече интрига умерла лишь за 32 секунды до финальной сирены.

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)

СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 4:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 3:1)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 4:1 ( 2:1 , 7:2 , 5:1 , 2:4 , 4:1 ).

Таким образом, во 2-м раунде Кубка Гагарина в сериях до 4 побед на Западе сразятся:

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4)

СКА (2) — «Динамо» М (3).

Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 марта и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.

На Востоке борьба продолжается пока во всех четырех сериях, но сегодня в Магнитогорске и Казани могут определиться имена первых обладателей путевок во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:1 (4:2, 5:3, 3:2, 1:3)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:2 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1 (2:1, 2:1, 3:4, 2:1)

«Трактор» — «Барыс» — 2:2 (2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ).