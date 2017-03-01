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Речь идет о строительстве дорог и транспортно-логистических центров. Среди проектов - возведение новых автодорог международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется реализовать 39 инфраструктурных проектов для поддержки формирования экономического пояса Шелкового пути, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

ЕЭК сформировала перечень приоритетных проектов, которые будут реализованы странами Евразийского экономического союза и поддержат формирование экономического пояса Шелкового пути. 39 из них касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных узлов. Об этом сообщил директор департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов.

"Вместе с Китаем мы приступаем к реализации проекта сопряжения ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути. В сфере транспорта и инфраструктуры мы уже выработали критерии проектов, по которым они будут включаться в проект дорожной карты взаимодействия с КНР. Совместно с министерствами транспорта государств союза мы определили сферы взаимодействия в части нормативного, технологического, тарифного регулирования, согласован перечень Евразийских транспортных маршрутов и перечень приоритетных проектов", -сказал представитель комиссии.

В частности, идет к завершению реализация масштабного проекта по строительству новых автодорог международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай протяженностью 8 445 км. Кроме того, должна быть построена высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань, поезда по ней должны следовать со скоростью до 400 км/ч; время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. В настоящее время прорабатываются механизмы привлечения китайских инвестиций в этот проект.