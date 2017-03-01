﻿ В ЕАЭС запланировали 39 инфраструктурных проектов для поддержки Шелкового пути. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ЕАЭС запланировали 39 инфраструктурных проектов для поддержки Шелкового пути

02.03.2017 10:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

фото: timenews.in

Речь идет о строительстве дорог и транспортно-логистических центров. Среди проектов - возведение новых автодорог международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется реализовать 39 инфраструктурных проектов для поддержки формирования экономического пояса Шелкового пути, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

ЕЭК сформировала перечень приоритетных проектов, которые будут реализованы странами Евразийского экономического союза и поддержат формирование экономического пояса Шелкового пути. 39 из них касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных узлов. Об этом сообщил директор департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов.

"Вместе с Китаем мы приступаем к реализации проекта сопряжения ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути. В сфере транспорта и инфраструктуры мы уже выработали критерии проектов, по которым они будут включаться в проект дорожной карты взаимодействия с КНР. Совместно с министерствами транспорта государств союза мы определили сферы взаимодействия в части нормативного, технологического, тарифного регулирования, согласован перечень Евразийских транспортных маршрутов и перечень приоритетных проектов", -сказал представитель комиссии.

В частности, идет к завершению реализация масштабного проекта по строительству новых автодорог международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай протяженностью 8 445 км. Кроме того, должна быть построена высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань, поезда по ней должны следовать со скоростью до 400 км/ч; время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. В настоящее время прорабатываются механизмы привлечения китайских инвестиций в этот проект.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о строительстве дорог и транспортно-логистических центров. Среди проектов - возведение новых автодорог международного транспортного маршрута Западная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
5 работ Марка Шагала проданы за 3,5 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика