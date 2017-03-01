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МЧС: причиной пожара в общежитии БГАИ мог стать окурок сигареты

02.03.2017 10:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации столичного УМЧС, возгорание произошло 1 марта в вечернее время на первом этаже студенческого общежития Белорусской государственной академии искусств, расположенного на улице Сурганова. Пожарная сигнализация "Молния" сработала в 17:56.

Подробности происшествия на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

"Произошло возгорание имущества в помещении прачечной на первом этаже. Из-за задымления, распространившегося через вентиляционную шахту и угрозы отравления продуктами горения людей в здании работники МЧС эвакуировали 200 человек", — рассказал Попко.

Выяснилось, что в прачечной загорелись постельные принадлежности. Огонь повредил также керамическую плитку на стене и закоптил помещение. Из-за горения ветоши помещение было сильно задымлено. Кроме того, дым попал на верхние этажи здания через вентиляционную шахту.

Из-за опасности отравления дымом спасателям пришлось эвакуировать из здания 200 человек, их вывели на улицу по лестничным маршам. Пожар был оперативно ликвидирован. В пожаре никто не пострадал.

Предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнем. Виновника пожара пока устанавливают. Возможно, с одного из верхних этажей был брошен окурок, который попал в помещение прачечной, рассказал представитель МЧС.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Александра Попко о пожаре в общежитии БГАИ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В студенческом общежитии Академии искусств в Минске накануне вечером горела прачечная, спасатели эвакуировали из здания 200 человек, вероятной причиной пожара...

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