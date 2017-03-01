﻿ Завтра – приговоры напавшему на ТЦ «Европа» и начальнику ГАИ Барановичей. 21.by
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Завтра – приговоры напавшему на ТЦ «Европа» и начальнику ГАИ Барановичей

02.03.2017 10:43 — Разное | БДГ  
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В пятницу, 3 марта, белорусские суды огласят приговоры сразу по двум резонансным делам – по нападению на торговый центр «Европа» в Минске и по факту смертельного ДТП с участием теперь уже бывшего начальника Барановичской ГАИ.

Так, 3 марта в 10:30 в суде Московского района Минска состоится оглашение судебного постановления по уголовному делу в отношении Владислава Казакевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, еще несколько было ранено. Преступника задержали, и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Поскольку убийце на момент совершения преступления не исполнилось 18-и лет, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозят.

21 февраля на судебном заседании психиатр из БелМАПО Евгений Ласый сообщил, что в 2014 году подростку поставили диагноз "умеренный депрессивный эпизод" и "шизоидное расстройство личности".

В суде Владислав Казакевич полностью признал вину, однако ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей. Прокурор просит приговорить его к максимально возможному наказанию - 15-и годам лишения свободы.

Также 3 марта, но уже в суде Ляховичского района будет вынесен приговор бывшему начальнику Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому,  который, выпив бутылку водки, на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть, а фактически убил мать двоих детей.

Несмотря на это гособвинение запросило для него наказание всего лишь в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 3 марта, белорусские суды огласят приговоры сразу по двум резонансным делам – по нападению на торговый центр «Европа» в Минске и по факту смертельного...

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