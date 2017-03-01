В пятницу, 3 марта, белорусские суды огласят приговоры сразу по двум резонансным делам – по нападению на торговый центр «Европа» в Минске и по факту смертельного ДТП с участием теперь уже бывшего начальника Барановичской ГАИ.

Так, 3 марта в 10:30 в суде Московского района Минска состоится оглашение судебного постановления по уголовному делу в отношении Владислава Казакевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, еще несколько было ранено. Преступника задержали, и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Поскольку убийце на момент совершения преступления не исполнилось 18-и лет, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозят .

21 февраля на судебном заседании психиатр из БелМАПО Евгений Ласый сообщил, что в 2014 году подростку поставили диагноз "умеренный депрессивный эпизод" и "шизоидное расстройство личности".

В суде Владислав Казакевич полностью признал вину, однако ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей. Прокурор просит приговорить его к максимально возможному наказанию - 15-и годам лишения свободы.

Также 3 марта, но уже в суде Ляховичского района будет вынесен приговор бывшему начальнику Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому, который, выпив бутылку водки , на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть , а фактически убил мать двоих детей.