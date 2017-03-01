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Завтра – приговоры напавшему на ТЦ «Европа» и начальнику ГАИ Барановичей
В пятницу, 3 марта, белорусские суды огласят приговоры сразу по двум резонансным делам – по нападению на торговый центр «Европа» в Минске и по факту смертельного ДТП с участием теперь уже бывшего начальника Барановичской ГАИ.
Так, 3 марта в 10:30 в суде Московского района Минска состоится оглашение судебного постановления по уголовному делу в отношении Владислава Казакевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса,
8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич
21 февраля на судебном заседании психиатр из БелМАПО Евгений Ласый сообщил, что в 2014 году подростку
В суде Владислав Казакевич полностью признал вину, однако ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей. Прокурор
Также 3 марта, но уже в суде Ляховичского района будет вынесен приговор бывшему начальнику Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому, который,
Несмотря на это гособвинение
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В пятницу, 3 марта, белорусские суды огласят приговоры сразу по двум резонансным делам – по нападению на торговый центр «Европа» в Минске и по факту смертельного...
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