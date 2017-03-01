В слоях кварца в Канаде сохранились самые древние следы микроорганизмов из всех, что были когда-либо обнаружены — их возраст как минимум 3,77 миллиарда лет. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature , кратко об этом сообщает Phys.org .



Гематитовые трубки, которые позволили сделать открытие. Изображение: Matthew Dodd / buzzfeed.com

Открытие сделали исследователи из Университетского колледжа в Лондоне. Они изучили зеленокаменный пояс Нуввуагиттук на севере канадской провинции Квебек. Возраст камней в этом регионе составляет от 3,77 до 4,28 миллиарда лет, раньше эта местность была дном океана.

Ученые нарезали породы тончайшими слоями и изучили под микроскопом. В них обнаружись крошечные структуры, по форме похожие на трубки и нити. Анализ показал, что они были покрыты минералом железа под названием гематит.



Породы, в которых нашли следы древних микроорганизмов. Изображение: Dominic Papineau / buzzfeed.com



Изображение: Matthew Dodd / buzzfeed.com

Именно такие цилиндрические «слитки» гематита создают железобактерии, которые и сейчас широко распространены в водоемах. После анализа других минералов ученые сделали вывод, что эти структуры имеют биологическое происхождение.

Окаменелости, которые до этого считались самыми древними — строматолиты из Гренландии, обнаруженные в прошлом году. Их возраст оценивается в 3,71 миллиарда лет, они «немного» моложе, чем недавнее открытие.

Находка позволяет больше узнать об истории нашей планеты и лучше разобраться с возможностью зарождения внеземной жизни.

«Эти открытие показывает, что жизнь развивалась на Земле в то время, когда на поверхности Марса также была жидкая вода , — рассуждает автор исследования Мэтью Додд. — Это ставит интересные вопросы о внеземной жизни. Мы надеемся найти свидетельства древней жизни на Марсе 4 миллиарда лет назад. Если их не обнаружится, это будет значить, что Земля была особым исключением».