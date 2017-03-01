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Найдены древнейшие следы жизни на Земле
В слоях кварца в Канаде сохранились самые древние следы микроорганизмов из всех, что были когда-либо обнаружены — их возраст как минимум 3,77 миллиарда лет. Научная работа об этом опубликована в журнале
Открытие сделали исследователи из Университетского колледжа в Лондоне. Они изучили зеленокаменный пояс Нуввуагиттук на севере канадской провинции Квебек. Возраст камней в этом регионе составляет от 3,77 до 4,28 миллиарда лет, раньше эта местность была дном океана.
Ученые нарезали породы тончайшими слоями и изучили под микроскопом. В них обнаружись крошечные структуры, по форме похожие на трубки и нити. Анализ показал, что они были покрыты минералом железа под названием гематит.
Именно такие цилиндрические «слитки» гематита создают железобактерии, которые и сейчас широко распространены в водоемах. После анализа других минералов ученые сделали вывод, что эти структуры имеют биологическое происхождение.
Окаменелости, которые до этого считались самыми древними — строматолиты из Гренландии,
Находка позволяет больше узнать об истории нашей планеты и лучше разобраться с возможностью зарождения внеземной жизни.
«Эти открытие показывает, что жизнь развивалась на Земле в то время, когда на поверхности Марса также
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Их возраст как минимум 3,77 миллиарда лет.
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