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Застройщик отказался от скандальной стройки в Куропатках
По последней информации, стройплощадку в Куропатах начали разбирать - застройки отказался от стройки в этом месте.
Согласно последним данным, компания-застройщик («Белреконструкция», бизнесмены Игорь Онищенко и Сергей Нестеров), начавшая стройку
При этом стало также известно, что
Как сообщил Дашкевич, а также блогер Эдуард Пальчис, власти города настаивают на том, что строительство в данном месте вполне законно. Однако застройщик отказался, и более того, намерен забрать из МВД все заявления на защитников лагеря. Стройку останавливают несмотря на материальные потери. Официально данная информация не подтверждена.
Впрочем, пока хорошей новостью для защитников лагеря стал сам факт вывода со стройки техники: как бы там ни было после, сейчас - это небольшая победа. Местные жители в победу не верят: дескать, застройщик может все вернуть на место в один день, либо город найдет для стройки нового, более сговорчивого инвестора.
Лагерь пока убирать не собираются: на пятницу здесь назначен общегородской митинг, отменять мероприятие не будут, да и в безоговорочную победу пока веры у защитников нет, в особенности с учетом информации о том, что власти города данный участок считают подходящим для стройки.
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По последней информации, стройплощадку в Куропатах начали разбирать - застройки отказался от стройки в этом месте.
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