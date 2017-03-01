По последней информации, стройплощадку в Куропатах начали разбирать - застройки отказался от стройки в этом месте.

Согласно последним данным, компания-застройщик («Белреконструкция», бизнесмены Игорь Онищенко и Сергей Нестеров), начавшая стройку в охранной зоне урочища Куропаты, от проекта отказалась. Дмитрий Дашкевич, который находится сейчас в Куропатах с другими защитниками лагеря, сообщил в прямом эфире в социальной сети о том, что непосредственно сейчас со стройки вывозится весь материал, бытовки и техника, в понедельник будут разбирать забор вокруг стройплощадки.

При этом стало также известно, что взявший на неделю паузу в строительстве для разбирательств мэр Минска Андрей Шорец, напротив, пытался убедить застройщика не отказываться от стройки. Данная информация была озвучена защитниками лагеря.

Как сообщил Дашкевич, а также блогер Эдуард Пальчис, власти города настаивают на том, что строительство в данном месте вполне законно. Однако застройщик отказался, и более того, намерен забрать из МВД все заявления на защитников лагеря. Стройку останавливают несмотря на материальные потери. Официально данная информация не подтверждена.

Впрочем, пока хорошей новостью для защитников лагеря стал сам факт вывода со стройки техники: как бы там ни было после, сейчас - это небольшая победа. Местные жители в победу не верят: дескать, застройщик может все вернуть на место в один день, либо город найдет для стройки нового, более сговорчивого инвестора.

Лагерь пока убирать не собираются: на пятницу здесь назначен общегородской митинг, отменять мероприятие не будут, да и в безоговорочную победу пока веры у защитников нет, в особенности с учетом информации о том, что власти города данный участок считают подходящим для стройки.