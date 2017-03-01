﻿ Застройщик отказался от скандальной стройки в Куропатках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Застройщик отказался от скандальной стройки в Куропатках

02.03.2017 10:54 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По последней информации, стройплощадку в Куропатах начали разбирать - застройки отказался от стройки в этом месте.

Согласно последним данным, компания-застройщик («Белреконструкция», бизнесмены Игорь Онищенко и Сергей Нестеров), начавшая стройку в охранной зоне урочища Куропаты, от проекта отказалась. Дмитрий Дашкевич, который находится сейчас в Куропатах с другими защитниками лагеря, сообщил в прямом эфире в социальной сети о том, что непосредственно сейчас со стройки вывозится весь материал, бытовки и техника, в понедельник будут разбирать забор вокруг стройплощадки.

При этом стало также известно, что взявший на неделю паузу в строительстве для разбирательств мэр Минска Андрей Шорец, напротив, пытался убедить застройщика не отказываться от стройки. Данная информация была озвучена защитниками лагеря.

Как сообщил Дашкевич, а также блогер Эдуард Пальчис, власти города настаивают на том, что строительство в данном месте вполне законно. Однако  застройщик отказался, и более того, намерен забрать из МВД все заявления на защитников лагеря. Стройку останавливают несмотря на материальные потери. Официально данная информация не подтверждена.

Впрочем, пока хорошей новостью для защитников лагеря стал сам факт вывода со стройки техники: как бы там ни было после, сейчас - это небольшая победа. Местные жители в победу не верят: дескать, застройщик может все вернуть на место в один день, либо город найдет для стройки нового, более сговорчивого инвестора.

Лагерь пока убирать не собираются: на пятницу здесь назначен общегородской митинг, отменять мероприятие не будут, да и в безоговорочную победу пока веры у защитников нет, в особенности с учетом информации о том, что власти города данный участок считают подходящим для стройки.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последней информации, стройплощадку в Куропатах начали разбирать - застройки отказался от стройки в этом месте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Найдены древнейшие следы жизни на Земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика