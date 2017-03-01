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За чертой бедности оказались 6 процентов белорусов

02.03.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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За чертой бедности оказались 6 процентов белорусов

фото: BusinessPskov.Ru

У 6% жителей нашей страны среднедушевые располагаемые ресурсы в конце прошлого года были ниже бюджета прожиточного минимума.

Черта бедности в Беларуси установлена на уровне бюджета прожиточного минимума. Те, кто имеет ресурсы ниже черты бедности, политкорректно называются «малообеспеченными».

 По данным Белстата, в последнем квартале 2016 года малообеспеченными были 6% населения. В третьем квартале этот показатель еще равнялся 5,7%.

Больше всего малообеспеченных проживает в Брестской области — 8,6% от всего населения региона.

В целом ресурсами менее 300 рублей располагают 33,9% населения, подсчитал tut.by.

В прошлом году денежные доходы белорусов упали на 7,3% к уровню 2015 года. Это падение оказалось самым большим за последнее десятилетие. 

 
 
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У 6% жителей нашей страны среднедушевые располагаемые ресурсы в конце прошлого года были ниже бюджета прожиточного минимума.

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