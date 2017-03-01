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За чертой бедности оказались 6 процентов белорусов
02.03.2017 10:51 — Разное | Ежедневник
фото: BusinessPskov.Ru
У 6% жителей нашей страны среднедушевые располагаемые ресурсы в конце прошлого года были ниже бюджета прожиточного минимума.
Черта бедности в Беларуси установлена на уровне бюджета прожиточного минимума. Те, кто имеет ресурсы ниже черты бедности, политкорректно называются «малообеспеченными».
По данным Белстата, в последнем квартале 2016 года малообеспеченными были 6% населения. В третьем квартале этот показатель еще равнялся 5,7%.
Больше всего малообеспеченных проживает в Брестской области — 8,6% от всего населения региона.
В целом ресурсами менее 300 рублей располагают 33,9% населения, подсчитал
В прошлом году денежные доходы белорусов упали на 7,3% к уровню 2015 года. Это падение оказалось самым большим за последнее десятилетие.
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У 6% жителей нашей страны среднедушевые располагаемые ресурсы в конце прошлого года были ниже бюджета прожиточного минимума.
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