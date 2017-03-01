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Цепкало освобожден от должности директора ПВТ

02.03.2017 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Цепкало освобожден от должности директора ПВТ

Фото: dev.by

Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».

Соответствующее распоряжение президент подписал 2 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Причины освобождения в сообщении не уточняются.

 
 
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Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».

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