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Виновных в скандале на "Оскаре" отстранили от работы
Сотрудников компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии «Оскар», отстранили от работы над дальнейшими церемониями. Об этом сообщает Lenta.ru
Айзекс поблагодарила актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй, объявлявших лауреата в категории «Лучший фильм», за то, что они сумели справиться с ситуацией. По ее словам, дальнейшее сотрудничество академии с PwC, которая работает с организаторами «Оскара» уже 83 года, остается под вопросом.
Как уточняет TMZ, Каллинан и Руиз не были уволены из PwC. На «Оскаре» сотрудники компании занимались подсчетом голосов и передачей конвертов с именами победителей ведущим.
Напомним, что церемония вручения премии «Оскар»
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Сотрудников компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии "Оскар", отстранили от работы...
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