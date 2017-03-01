Сотрудников компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии «Оскар», отстранили от работы над дальнейшими церемониями. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление президента Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс.



Продюсер "Ла-Ла Ленда" показывает правильный конверт и имя победителя.

Айзекс поблагодарила актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй, объявлявших лауреата в категории «Лучший фильм», за то, что они сумели справиться с ситуацией. По ее словам, дальнейшее сотрудничество академии с PwC, которая работает с организаторами «Оскара» уже 83 года, остается под вопросом.

Как уточняет TMZ, Каллинан и Руиз не были уволены из PwC. На «Оскаре» сотрудники компании занимались подсчетом голосов и передачей конвертов с именами победителей ведущим.

Напомним, что церемония вручения премии «Оскар» закончилась конфузом во время объявления лучшего фильма. Сперва на сцену пригласили команду мюзикла «Ла-Ла Ленд», которая даже успела выступить с речью. После чего выяснилось, что в руках продюсера картины неправильный конверт, а победителем стала на самом деле драма «Лунный свет».

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