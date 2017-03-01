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В Бобруйске Audi насмерть сбил мужчину в нескольких метрах от перехода
В Бобруйске 1 марта около торгового центра «Карусель» Audi насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, пишет «
ДТП произошло в 22.15 на улице Минской. 41-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте — двигался от ТЦ «Карусель» слева направо по ходу движения автомобиля. Audi ехал со стороны центра города. За рулем авто был 23-летний бобруйчанин, рассказала представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.
Пешеход попал под колеса машины во второй полосе. От полученных травм он скончался на месте.
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Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.
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