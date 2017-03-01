В Бобруйске 1 марта около торгового центра «Карусель» Audi насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, пишет « Коммерческий курьер ».



Фото с сайта «Коммерческий курьер»

ДТП произошло в 22.15 на улице Минской. 41-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте — двигался от ТЦ «Карусель» слева направо по ходу движения автомобиля. Audi ехал со стороны центра города. За рулем авто был 23-летний бобруйчанин, рассказала представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

Пешеход попал под колеса машины во второй полосе. От полученных травм он скончался на месте.