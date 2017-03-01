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Лукашенко снял Цепкало с должности главы ПВТ
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
Указ об увольнении Цепкало был опубликован сегодня на сайте президента. При этом на официальном сайте ПВТ в разделе «Администрация ПВТ» Цепкало по-прежнему значится как директор Парка. Так как учреждение находится в подчинении президенту Беларуси, назначать его руководство может только президент.
По какой причине был уволен Цепкало - в указе не сообщается. На посту директора он находился с 2005 года (в этом же году ПВТ и был создан указом Лукашенко), до этого Цекало с 2002 года занимал пост помощника президента - полномочного представителя главы государства в Национальном собрании.
В конце февраля ПВТ подвел итоги работы за 2016 год, согласно которым по итогам прошлого года Парк увеличил экспорт на 16%, объем ПИИ вырос также на 16%, объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке вырос на 56%. Объем рпоизводства компьютерных программ в минувшем году составил 1790,2 млн руб (рост - 142%), с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119%. Данные были озвучены Валерием Цепкало.
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
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