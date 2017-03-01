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Лукашенко снял Цепкало с должности главы ПВТ

02.03.2017 11:19 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Указ об увольнении Цепкало был опубликован сегодня на сайте президента. При этом на официальном сайте ПВТ в разделе «Администрация ПВТ» Цепкало по-прежнему значится как директор Парка. Так как учреждение находится в подчинении президенту Беларуси, назначать его руководство может только президент.

По какой причине был уволен Цепкало - в указе не сообщается. На посту директора он находился с 2005 года (в этом же году ПВТ и был создан указом Лукашенко), до этого Цекало с 2002 года занимал пост помощника президента - полномочного представителя главы государства в Национальном собрании. 

В конце февраля ПВТ подвел итоги работы за 2016 год, согласно которым по итогам прошлого года Парк увеличил экспорт на 16%, объем ПИИ вырос также на 16%, объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке вырос на 56%. Объем рпоизводства компьютерных программ в минувшем году составил 1790,2 млн руб (рост - 142%), с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119%. Данные были озвучены Валерием Цепкало.

 

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

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