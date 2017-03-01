



По мнению заместителя министра финансов Дмитрия Кийко, эксперименты по отмене налогов приведут к разбалансированности бюджета.

Как заявил Дмитрий Кийко, если реализовать предусмотренные Национальной платформой бизнеса предложения по введению моратория на уплату налога на прибыль до 2021 года и по снижению уровня налоговой нагрузки на недвижимость и земельные участки в пять раз, то дефицит бюджета составит порядка 15% в год.

«Я ни в коем случае не критикую Платформу, но предлагаю реально посмотреть на вещи: внутренних источников его компенсации за счет снижения государственных расходов нет, а дополнительное внешнее финансирование – очевидно, плохая альтернатива», – признал представитель Минфина 1 марта на Ассамблее деловых кругов.

Замминистра финансов отметил, что за последние три года доля первоочередных расходов бюджета, а это заработная плата, оплата лекарственных средств, коммунальные услуги, обслуживание государственного долга, выплаты населению, то есть тех расходов, которые практически невозможно сокращать, выросла на 15,5 процентных пункта и превысила сегодня в общих расходах бюджета 65%.

Он также обратил внимание на то, что в сложившихся условиях ограничиться лишь решением вопроса о наполнении бюджета нельзя. Поэтому сегодня Минфин придерживается позиции, что нужно дальше продолжать реализовывать уже принятые системные решения, направленные на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и развитие современных высокотехнологичных производств.

«Соответствующая инфраструктура уже создана: это по сути 4 или 5 действующих декретов и указов. Поэтому, мы считаем, что данный пакет мер должен продолжать действовать, а если это необходимо, надо обсуждать вопрос его совершенствования», – отметил Дмитрий Кийко.

«Что касается изыскания внутренних резервов, мы их видим в поэтапной отмене налоговых льгот, особенно тех, которые вводились в условиях отсутствия системных решений, направленных на стимулирование развития бизнеса и государственного регулирования цен», – сказал замминистра финансов.

Он обратил внимание, что на необходимость такого подхода обращает внимание МВФ, который в рамках новой кредитной программы настоятельно предлагает реализовать комплекс мер по дополнительной фискальной консолидации бюджета.

«В принципе, резерв здесь большой, мы оцениваем возможную отмену льгот в 2018-2019 годах порядка 650 млн рублей. И хотя это сложная задача, делать это необходимо», – полагает Кийко.

На его взгляд, данные изыскания внутренних резервов – это возможность устранения тех искажений, которые до сих пор присутствуют в белорусской налоговой системе.