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Министр антимонопольного регулирования и торговли посетовал, что сегодня в Беларуси «конкуренция никому не нужна» и пообещал создать «единое экономическое пространство в стране».

Одной из основных проблем в сфере конкуренции являются так называемые межобластные торговые войны, когда местные власти ограничивают поставку товаров из других регионов. Глава МАРТ Владимир Колтович выступил за «создание единого экономического пространства в стране». Об этом он заявил 1 марта на Ассамблее деловых кругов Беларуси, передает tut.by .

Сейчас министерство анализирует товарные рынки молока и мяса. «Мы должны прийти к тому, чтобы фермер или СПК реализовывали сырье (мясо, молоко) туда, где выгодно, а не туда, куда ему расписал председатель исполкома», — заявил Колтович.

Владимир Колтович главной задачей МАРТа на 2017 год назвал создание «программы развития конкуренции в Республике Беларусь» на ближайшие 5 лет. «На этой неделе распоряжением премьер-министра будет создана рабочая группа по ее подготовке, куда войдут представители бизнес-ассоциаций», — сказал он.

Как отметил министр, программа будет реализовываться в двух направлениях: запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также запрет на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

Колтович подчеркнул, что законодательные изменения могут вызывать неприятие предлагаемых решений как со стороны госорганов, так и бизнеса.

«Я уверенно хочу заявить, что, извините за сленг, потусовавшись этот год среди заинтересованных конкурентов, могу сделать вывод: конкуренция никому не нужна. Конкуренция нужна только той стороне, которая ущемлена в своих правах. Но как только эта сторона получает какой-то привилегированный доступ, то она тут же становится противником проконкурентных решений. В этом есть какой-то заколдованный круг», — заключил глава МАРТа.