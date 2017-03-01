﻿ МАРТ намерен снять торговые барьеры между регионами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ намерен снять торговые барьеры между регионами

02.03.2017 11:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МАРТ намерен снять торговые барьеры между регионами

фото: Наша Ніва

Министр антимонопольного регулирования и торговли посетовал, что сегодня в Беларуси «конкуренция никому не нужна» и пообещал создать «единое экономическое пространство в стране».

Одной из основных проблем в сфере конкуренции являются так называемые межобластные торговые войны, когда местные власти ограничивают поставку товаров из других регионов. Глава МАРТ Владимир Колтович  выступил за «создание единого экономического пространства в стране». Об этом он заявил 1 марта на Ассамблее деловых кругов Беларуси, передает tut.by.

Сейчас министерство анализирует товарные рынки молока и мяса. «Мы должны прийти к тому, чтобы фермер или СПК реализовывали сырье (мясо, молоко) туда, где выгодно, а не туда, куда ему расписал председатель исполкома», — заявил Колтович.

Владимир Колтович главной задачей МАРТа на 2017 год назвал создание «программы развития конкуренции в Республике Беларусь» на ближайшие 5 лет. «На этой неделе распоряжением премьер-министра будет создана рабочая группа по ее подготовке, куда войдут представители бизнес-ассоциаций», — сказал он.

Как отметил министр, программа будет реализовываться в двух направлениях: запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также запрет на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

Колтович подчеркнул, что законодательные изменения могут вызывать неприятие предлагаемых решений как со стороны госорганов, так и бизнеса.

«Я уверенно хочу заявить, что, извините за сленг, потусовавшись этот год среди заинтересованных конкурентов, могу сделать вывод: конкуренция никому не нужна. Конкуренция нужна только той стороне, которая ущемлена в своих правах. Но как только эта сторона получает какой-то привилегированный доступ, то она тут же становится противником проконкурентных решений. В этом есть какой-то заколдованный круг», — заключил глава МАРТа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр антимонопольного регулирования и торговли посетовал, что сегодня в Беларуси «конкуренция никому не нужна» и пообещал создать «единое экономическое...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске Audi насмерть сбил мужчину в нескольких метрах от перехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика