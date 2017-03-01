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Летевший в пустые ворота мяч остановился в грязи в матче Кубка Франции
Неожиданная преграда встала на пути мяча, который летел в пустые ворота в матче 1/8 финала Кубка Франции между командами ПСЖ и «Ньор».
Полузащитник парижского клуба Лукас Моура в самой концовке матча точным ударом отправлял снаряд в сетку ворот, но мяч застрял в грязи на линии ворот! И уже из лужи подоспевший игрок "Ньора" выбил его в поле.
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Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0, в составе парижан отличились Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани.
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Полузащитник парижского клуба Лукас Моура в самой концовке матча точным ударом отправлял снаряд в сетку ворот, но мяч застрял в грязи на линии ворот!
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