﻿ Украинская спортсменка лишена олимпийской медали Пекина-2008, награда может перейти белоруске. 21.by
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Украинская спортсменка лишена олимпийской медали Пекина-2008, награда может перейти белоруске

02.03.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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Украинская пятиборка Виктория Терещук лишилась бронзовой награды летних Олимпийских игр в Пекине, после перепроверки допинг-проб в ее организме обнаружен туринабол. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третье место может перейти к белоруске Анастасии Прокопенко, выступавшей в 2008 году под девичьей фамилией Самусевич.


Белоруска заняла тогда четвертое место, что является наиболее высоким достижением в ее карьере за время выступления на Олимпийских играх (6-е место в Лондоне-2012, 22-я позиция — в Рио-2016).

О передаче награды белоруски в ближайшее время речи не идет. Согласно международной практике, украинская сторона имеет право обжаловать решение. На это отводится 21 день. Если вердикт в отношении украинки оставят в силе, то необходимо проверить допинг-пробу Анастасии Прокопенко, если же она в Пекине в 2008-м не проходила процедуру допинг-контроля, то она переместится на третью строку итогового протокола, но бронзовую медаль не получит.

В Национальный олимпийский комитет Беларуси официальных документов о решении МОК перераспределить награды не поступали. За время выступления белорусских пятиборцев на летних Олимпийских играх в их активе одна бронзовая медаль. В 2000-м на Играх в Сиднее третье место занял Павел Довгаль.

Ранее из-за допинговых проколов Беларусь лишилась 6 медалей Олимпиады-2008, которая считалась самой успешной в суверенной истории страны. Однако после перепроверок допинговых проб с помощью новых технологий медальный урожай Пекина усох до 13 наград (3 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых). Изначально наград было 19 (4, 5, 10).

 
 
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Украинская пятиборка Виктория Терещук лишилась бронзовой награды летних Олимпийских игр в Пекине, после перепроверки допинг-проб в ее организме обнаружен...

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