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The Financial Times про ИТ Беларуси: «Инновационный центр на месте советской периферии» 13

02.03.2017 12:01 — Разное | Ежедневник  
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The Financial Times про ИТ Беларуси: «Инновационный центр на месте советской периферии» 13

Авторитетное финансовое издание 1 марта посвятило статью белорусской ИТ-индустрии, для чего журналист газеты посетила Минск и пообщалась с руководством ПВТ, БГУИР и представителями отечественных компаний.

«Парк высоких технологий не похож на кампус Google. Серое лобби основного административного здания напоминает больничное помещение, но для ИТ-индустрии страны оно сыграло ключевую роль в создании того, что, как надеются многие, станет «Кремниевой долиной Восточной Европы», — пишет The Financial Times, передает dev.by.

Газета называет Беларусь «бывшей советской периферией», которая «стремится заново открыть себя в качестве инновационного центра».

Автор статьи описывает причины появления ПВТ и упоминает об известных историях успеха: EPAM, Viber, MSQRD и Wargaming.

По мнению собеседников FT, среди которых — глава администрации ПВТ Валерий Цепкало, именно создание Парка остановило утечку программистских мозгов из Беларуси.

«Я закончил университет в 2001 году и половина моих одногруппников эмигрировала. Тогда было модно уезжать в США. Но всё меняется — нынешние зарплаты в Беларуси намного больше, и многие предпочитают оставаться», — отметил в комментарии американскому изданию CEO стартапа AIMatter Андрей Кулик.

Статья указывает на четырёхкратную разницу в месячных зарплатах среднестатистического белоруса и разработчика компании-резидента ПВТ (400 и 1600 долларов) как но основную причину того, почему белорусские программисты перестали массово уезжать за рубеж.

«Здесь у нас есть имя и репутация. За рубежом нам придётся конкурировать с Google и там мы попросту очередная компания с ужасным русским акцентом», — говорит партнёр инвестиционного фонда Haxus Дмитрий Гурский.

При этом начальник главного управления стратегического развития и международного сотрудничества Минэкономики Беларуси Дмитрий Ярошевич выразил надежду, что растущий ИТ-сектор сможет приютить новых безработных, упомянув о сокращении бюджетных рабочих мест.    
  
Говоря о продлении льгот, гарантированных декретом №12 до 2020 года, Валерий Цепкало сообщил FT, что оно «ещё не утверждено президентом, но правительство настроено оптимистично».

Не обошла стороной публикация и «узкие места» развития белорусского ИТ. Одной из таких проблем названо налоговое резидентство: достигнув успеха, многие компании открывают зарубежные офисы и оставляют в Беларуси только центры разработки.

Ректор БГУИР Михаил Батура и журналистка The Financial Times Майя Палмер. Фото: БГУИР.

The Financial Times также обращает внимание и на проблемы образования. Со ссылкой на ректора БГУИР Михаила Батуру отмечается, что «в советские времена студенты имели 42 часа лекций в неделю, а сегодня лишь 28 часов». Впрочем, это не помешало главной кузнице ИТ-кадров увеличить количество студентов с 8 до 17 тысяч — за 17 лет. Популярность технических специальностей увеличивается вместе с ростом заработков программистов.

Это не первая публикация о белорусском ИТ-секторе в мейнстримных СМИ мирового масштаба. В апреле 2016-го одно из крупнейших информагентств мира Reuters и телеканал Euronews выпустили синхронные сюжеты о буме белорусского ИТ, в которых звучал вопрос «Беларусь — новая Кремниевая долина?». В декабре минувшего года газета The Wall Street Journal назвала нашу страну «Кремниевой долиной Восточной Европы».

 
Теги: Минск
 
 
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Авторитетное финансовое издание 1 марта посвятило статью белорусской ИТ-индустрии, для чего журналист газеты посетила Минск и пообщалась с руководством ПВТ, БГУИР...

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