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Ипэшников хотят разгрузить от самостоятельного сертифицирования товаров

02.03.2017 11:45 — Разное | Ежедневник  
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Ипэшников хотят разгрузить от самостоятельного сертифицирования товаров

фото: kp.by

Государство намерено внедрить механизм, который разгрузил бы малый и средний бизнес от проведения процедур оценки соответствия техрегламентам. Основную нагрузку планируется перенести на изготовителей и оптовое звено.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает БЕЛТА.

Проходить процедуры оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) (сертификация, декларирование соответствия, испытания, государственная регистрация и другие) организациям малого и среднего бизнеса сложнее, чем изготовителям и импортерам.

«Поэтому совместными усилиями в течение марта нам предстоит выработать такой механизм, который позволил бы максимально возможно разгрузить малый и средний бизнес от проведения ими отдельных процедур оценки соответствия и перенести основную нагрузку на изготовителей и оптовое звено", - отметил Виктор Назаренко.

При этом он подчеркнул, что в любом случае продукция должна быть безопасна и соответствовать заявленным характеристикам вне зависимости от того, кто ее предлагает - малое или крупное предприятие.

Контроль за соблюдением техрегламента будут оптимизировать, учитывая экономические трудности, но осторожно.

Глава Госстандарта подчеркнул: с одной стороны, организации испытывают сложности при ведении бизнеса, а с другой - страна работает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), границы открыты, и на внутренний рынок обеспечен свободный доступ любых товаров.

 "Поэтому нужно найти такую оптимальную достаточность надзорных мероприятий, чтобы не создать ненужных трудностей тем, кто производит и реализует продукцию, и обеспечить эффективный надзор на рынке с целью его защиты от небезопасной продукции", - считает Виктор Назаренко.

 
 
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Государство намерено внедрить механизм, который разгрузил бы малый и средний бизнес от проведения процедур оценки соответствия техрегламентам. Основную нагрузку...

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