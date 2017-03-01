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Государство намерено внедрить механизм, который разгрузил бы малый и средний бизнес от проведения процедур оценки соответствия техрегламентам. Основную нагрузку планируется перенести на изготовителей и оптовое звено.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает БЕЛТА .

Проходить процедуры оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) (сертификация, декларирование соответствия, испытания, государственная регистрация и другие) организациям малого и среднего бизнеса сложнее, чем изготовителям и импортерам.

«Поэтому совместными усилиями в течение марта нам предстоит выработать такой механизм, который позволил бы максимально возможно разгрузить малый и средний бизнес от проведения ими отдельных процедур оценки соответствия и перенести основную нагрузку на изготовителей и оптовое звено", - отметил Виктор Назаренко.

При этом он подчеркнул, что в любом случае продукция должна быть безопасна и соответствовать заявленным характеристикам вне зависимости от того, кто ее предлагает - малое или крупное предприятие.

Контроль за соблюдением техрегламента будут оптимизировать, учитывая экономические трудности, но осторожно.

Глава Госстандарта подчеркнул: с одной стороны, организации испытывают сложности при ведении бизнеса, а с другой - страна работает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), границы открыты, и на внутренний рынок обеспечен свободный доступ любых товаров.

"Поэтому нужно найти такую оптимальную достаточность надзорных мероприятий, чтобы не создать ненужных трудностей тем, кто производит и реализует продукцию, и обеспечить эффективный надзор на рынке с целью его защиты от небезопасной продукции", - считает Виктор Назаренко.