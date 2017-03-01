Строительные фирмы озвучивают порой такие заманчивые цифры, что начинаешь даже верить: за $ 250 за метр можно построить загородное жилье «под ключ». Потом выясняется, что у предлагаемых строений и стены тонковаты, и окна плоховаты. И отопления в нем нет, и электрики, и воды с канализацией тоже. В итоге сколько реально стоит дом — уже никто не знает. Когда увидели объявление о продаже этого современного симпатичного новостроя на 160 м² за 100 тысяч долларов под Минском в комплектации «завози мебель и живи», решили съездить и посмотреть, что за он и правду ли пишет продавец.





Дом построен в деревне Мерковичи, Мядельское направления. От кольцевой в районе Долгиновского тракта — 25 км. После поворота на Лускава дорога идет в основном через деревни и леса, места живописные. После Беларуч впечатления подпортила видавшие виды бетонка. Последний отрезок до пункта назначения — вообще грунтовка.

Старая часть Мерковичей — образец вымирающей белорусской деревни. Ни души. Только протоптанные дорожки к некоторым домам говорят о том, что живые люди здесь еще есть. Много домов, которые используются как дачи.

Интересующий нас объект находится чуть дальше, в новой, коттеджной застройке деревни. Она небольшая, домов 20−30, вокруг лес и абсолютная тишина.

Удивительно, но с коммуникациями здесь все в порядке. Никита, на дом которого мы приехали посмотреть, говорит, что в поселке есть и электричество и центральный водопровод, есть и газ.





Чтобы сразу снять все вопросы о рекламе, надо сказать, что дом уже продан. Поэтому Никиту правильно назвать уже бывшим владельцем. У него свой строительный бизнес, в Мерковичах он возводит еще несколько домов.

— Именно этот дом я строил по собственному проекту и для себя, по системе домостроения multihouse. Когда он был готов, просто захотелось изучить спрос на такое предложение: подключенный к коммуникациям дом с чистовой отделкой. Выставил на продажу и устал отбиваться от желающих приехать посмотреть. В итоге продал одной настойчивой девушке. Летом она собирается здесь свою свадьбу проводить.





В уже проданном доме Никита теперь занимается реализацией интерьерного проекта для новых хозяев. За дополнительную плату, конечно.









Нас же интересовал другой вопрос — за что было заплачено 100 тысяч?

Во-первых, за участок, граничащий с лесом. До строительства на нем росли небольшие сосны, их сберегли и они теперь почти вплотную подступают к дому. Территория уже обнесена забором. Если судить по объявлениям на Realt.by, участки в этом месте, без коммуникаций, стоят от 10 до 18 тысяч долларов.





Во-вторых, благоустройство. От дороги к дому ведет вымощенная бетонной брусчаткой дорожка. Благоустроена парковка, задний двор.





В третьих, оригинальный дом на 158 м². Тот, кто привык к традиционному образу коттеджа с «короедом» на фасаде под двускатной крышей, не сразу оценит его архитектурные достоинства. С улицы он не выглядит ни большим, ни помпезным. Он не высок, крыша плоская. При ближайшем рассмотрении выясняется, что фасад отделан совсем не бюджетными материалами: широкий планкен из лиственницы и настоящий клинкер. Кстати, на облицовке мы не заметили ни одного гвоздя или шурупа — все держится на скрытом крепеже. Вынос крыши во входной зоне создает навес над невысоким крыльцом из террасной доски — мелочь, а хозяин в дождь оценит. В объем дома встроен гараж-навес. Вокруг сделана отмостка из гранитного гравия. Под ним — дренаж, отводящий воду от строения. Дом не страдает болезнью большинства каркасников — он не выглядит дешево.





Обычно список опций в предложениях компаний, занимающихся каркасными домами заканчивается на «чистовой отделке» в виде блок-хауса, плитами ОСБ или ЦСП. Мы заходим в дом и понимаем, что перечисление продолжим.









Немного завидуем владельцу — все грязные отделочные работы в доме завершены. На полах ламинат, стены зашпатлеваны и выкрашены в нейтральный белый цвет. Потолки натяжные со встроенными светильниками. Кстати, вопреки ожиданиям, от потолка до пола — 2,85 метра. Степень готовности такая, что вноси мебель и живи. В зоне кухни осталось только кухонные ящики поставить и подключить бытовую технику — даже фартук из клинкера уже выложен. Чего нет — так это межкомнатных дверей. Никита говорит, что новый владелец будет выбирать их под свой вкус.





Все коммуникации смонтированы и работают. Канализация автономная. В доме тепло — почти 20 градусов. В санузле уже стоит ванна, унитаз, смесители. Стены здесь выкрашены специальной краской, имитирующей голый бетон. Они абсолютно не боятся влаги. На полу — итальянская плитка с древесной текстурой.









Отапливается дом электрокотлом, подогрев горячей воды — в бойлере. Разводка системы отопления — лучевая, у каждого радиатора свой контур. Управлять температурой в доме можно двумя способами — или через программатор, или термовентили на радиаторах.





— Конечно, газом топить было бы дешевле. — говорит Никита. — Но его нужно еще подвести, подключить — на все нужно потратить примерно 5200 тысяч долларов. Так как дом очень хорошо держит тепло, наш электрокотел при самых больших нагрузках потребляет 1100 -1300 кВт в месяц. За электричество платил в отопительный сезон примерно 90−120 долларов. — всего, с октября по март, 580 долларов. И надо учесть, что отапливалась достаточно большая площадь — почти 120 м². Газ окупится, по моим подсчетам, только лет через 8.





Отдельный интерес представляет собой планировка. Дом «предрасположен» к приему гостей — в гостевой зоне одновременно может с комфортом разместиться компания из 10 человек. Гостиная почти бесконечная — из нее отличный вид на задний двор и лес через большие панорамные окна. Ее логичное продолжение — крытая терраса.













Две спальни с интегрированными гардеробными расположены в спокойной части дома. Одна из спален имеет выход прямо в лес.





Изюминка проекта — летняя кухня с отдельным входом с улицы. В ней есть все для вечерних посиделок — барная зона, мини-кухня, телевизор, диван. И это не холодная беседка — помещение отапливается.





Любителей бережного отношения к автомобилям и иной технике не оставит равнодушными гараж открытого типа и мини-склад с воротами.

Проект интерьера

















Теперь информация для самых дотошных — как и из чего строился дом?

— Дом построен по каркасной технологии. Каркас собирали на бетонном свайно-ростверковом фундаменте. Пирог стены снаружи во внутрь выглядит так — фасадная обшивка, контробрешетка, плита ОСБ, обрешетка, контробрешетка, мембрана, стойки каркаса, между ними 150 мм каменной ваты «Техноблок», пароизоляционная пленка, контробрешетка, обрешетка, прокладка электрики, ОСБ, гипсокартон. Общая толщина стены 28 см.

Полы в доме по деревянным балкам (100×200 через каждые 57 см). Такая конструкция абсолютно не пружинит. В качестве утеплителя в основании используется 350 мм керамзита. Он помимо того, что является теплоизолятором, еще отличный абсорбент, не дает нижнему венцу и деревянным конструкциям набирать влагу.

На крыше можно сделать все что угодно, даже бассейн — конструкция рассчитана на очень большие нагрузки. Самые сильные снегопады прошли для дома незаметно. По сути, это плоская вентилируемая кровля с двухслойным наплавляемым покрытием. Слой утеплителя в ней 250 мм. Вентзазор не дает перегреваться крыше летом и исключает возможный конденсат зимой. Строительство дома с отделкой и монтажом коммуникаций заняло 5 месяцев.

— У многих в голове сказка про трех поросят, считают, что каркас конструкция дешевая и не надежная, — продолжает Никита. — На самом деле качественный каркасный дом — это очень прочное и функциональное сооружение. И не такое уж дешевое, как пытаются выдавать его на нашем рынке. Без участка такой дом обошелся бы в $ 86 тысяч. И в эту цену уже включены все материалы, оборудование и монтаж. Просто нужно быть честным — хороший каркасный дом с отделкой и коммуникациями дешевле блочного не построить.